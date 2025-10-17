連立政権を視野にいれた自民党と日本維新の会の２回目の政策協議が17日行われました。17日の協議では連立の合意には至らなかったということですが、両党ともに「大きく前進した」と評価しています。また維新が絶対条件とした「議員定数の削減」には各党からけん制する声があがっています。



17日午後3時過ぎから行われた自民党・高市総裁と日本維新の会・藤田共同代表らとの2度目の会談。連立を視野に入れた協議の行方は！？次の首相を巡る各党の駆け引きは、最終局面を迎えています。





この数日間、各党へアプローチし続けている高市総裁。16日に会っていたのは…（参政党 神谷 宗幣 代表）「首相指名についての協力要請ということがありました。」参政党の神谷代表です。（参政党 神谷 宗幣 代表）「半分ぐらいは（政策が）重なるところが高市総裁とはある。高市さんが首相になられるということであれば、日本は少しいい方向に向くのかなという期待はある。」自民党はほかにも、NHKから国民を守る党などにも協力をよびかけています。こうしたなか、自民党に急接近した党が、日本維新の会です。（日本維新の会 藤田 文武 共同代表）「ちゃんと寝られてますか？」（自民党 高市早苗 総裁）「いろんなこと同時に…なかなか…」きのうから始まったのは、“連立を視野に入れた協議”（自民党 小林政調会長）「きょうは維新の皆さんから政策の合意に向けた、提案が示されました。」日本維新の会側が協力の条件として提示したのは、12の政策項目。社会保険料の引き下げを含む社会保障改革や、副首都構想に加え、政治改革では企業・団体献金の廃止、議員定数の削減などが盛り込まれていました。この条件を自民党側がどこまで受け入れるかで、閣僚を出して連立を組むか、閣外協力になるかなど、連携の形が変わっていきます。（日本維新の会 吉村 洋文 代表のYouTube）「企業・団体から多額のカネを受けることは、そこに配慮する政治をするってことやん。」以前から企業・団体献金の廃止を訴えてきた日本維新の会。（日本維新の会 藤田 文武 共同代表）「（Ｑ．企業・団体献金廃止を自民党がのまない場合、連立は成立する？）違うところがいくつか出てくるのは当然で、それをいかにすり合わせながらやっていくかが肝。どうしても譲れないところについては、譲れなくて破談になる可能性もある。」一方で政治改革を巡って、日本維新の会の吉村代表からは、16日夜出演したテレビ番組の中でこんな発言も。（日本維新の会 吉村 洋文 代表）「政治改革でいくと、本質は国会議員定数の大幅削減だと思っているんです。今回肝になるのは、もちろん企業団体献金の禁止、できるだけ（溝は）埋めていきたいと思いますが、国会議員が本当に嫌がってなかなか難しいかもしれないけれど、国会議員の大幅定数削減。衆議院で500人近くいるわけですね。これをまず本気でやれるかどうか、ここがポイントだと思っています。」16日夜から、自民との連立については、「議員定数の削減が絶対条件」だと訴えたのです。17日、立憲民主党の野田代表は、こうした動きをけん制。（立憲民主党 野田佳彦 代表）「私はかつて議員定数削減を条件に、安倍元首相との党首討論で衆議院を解散した経験があります。その経験から言うと、多分自民党はのむかもしれません。でも私は騙されると思っています。（当時）約束したことは履行されていません。文書を交わしても守らなかった政党と約束しても、信用してはいけないと思いますよ。そんなことをもって連立政権を組むようなことは私はやめた方がいいと思います。」一方で、政権交代についても諦めていないとし…（立憲民主党 野田佳彦 代表）「もちろんまだどうなるか、そちら（自民党・日本維新の会）の状況が分からないですから、われわれは常に野党3党で協議する店は開いておきたい。”カムバック維新”と思っています。」政権交代を目指して、立憲民主党・日本維新の会・国民民主党の3党で連日行われてきた協議は、16日も幹事長たちが集まりましたが…。（立憲民主党 安住淳 幹事長）「きょうと明日の状況を見て、この3党での政権協議再開するかどうか決めましょうと。」自民党と日本維新の会による協議の行方の“結果待ち”に。野党が結束すれば、総理の座につく可能性があったこの人は、日本維新の会の動きに恨み節も。（国民民主党 玉木雄一郎 代表）「2枚舌みたいな感じで扱われて残念だなと。自民党とやるんだったら最初から言ってよ。」これに対し、日本維新の会の吉村代表は…、（日本維新の会 吉村 洋文 代表）「ちょっとよく分からないですけども、他党を批判するよりは自党の政策をどうやって実現するのか、そこに注力されたほうがいいのではないかなと思う。」17日、玉木首相誕生をあきらめずに今後も各党と協議するか問われた、国民民主党の榛葉幹事長は。（国民民主党 榛葉 賀津也 幹事長）「われわれはポストをとりにいったこともなく、必死に玉木首相を流布されたのは、立憲・安住幹事長ですので、われわれから頼んだわけではないので。当然私たちも玉木首相いずれ誕生させるために頑張っていますが、いま衆参あわせて50人のこの党において、望んでいるのは政策実現です。私の中では玉木以外の名前を書くことは想定していませんが、政治は生き物ですから、しっかりそこは冷静に見守っていきたい。」一方で17日午後2時から行われたのが、立憲民主党・野田代表と公明党・斉藤代表との党首会談。（立憲民主党 野田佳彦 代表）「きのう、幹事長同士が固く握手していたから…。」自民党との連立を離脱した公明党が、他党とどう連携していくのかにも注目が集まりますが、会談後、斉藤代表は議員定数の削減の議論に関して、苦言を呈しました。（公明党 斉藤鉄夫 代表）「企業団体献金の協議が進まないから、議員定数削減の話にもっていくというのはすり替えであるということも確認をした。臨時国会でこれを決めるべきだというのはあまりに乱暴だと思う。」急遽焦点となった「議員定数の削減」。果たして、自民党と日本維新の会はどのような結論を出すのでしょうか。そして、2回目の政策協議は午後4時半前に終了し、自民・維新両党が取材に応じました。17日の協議では連立の合意には至らなかったということですが、両党ともに「大きく前進した」と評価し、「最終的な詰めの作業に入っていく」ことを明らかとしました。（自民党 小林鷹之 政調会長）「協議全体としてみたときは、大きく前進したと捉えている。（Ｑ．合意には至っていない？）まだ至っていませんが残されたこと、限られた日数でしっかりと詰めきっていきたい。臨時国会の召集までに間に合うように、その日程感に齟齬はない。」また、日本維新の会の藤田共同代表は。（日本維新の会 藤田 文武 共同代表）「結論としては、今回の協議について大きく前進したものという風に両者で受け止めております。ここからですね、全ての項目において、文言もそうですし、解釈・期日等も含めて最終の調整を行っていくという形で前進したという形が今日の内容。」一方で立憲・国民との野党３党での“一本化”に向けた協議は、一旦区切りをつけるということです。（日本維新の会 藤田 文武 共同代表）「これ以上その協議を続けるのは非常に失礼に当たるかなということを結論に至りまして、中司幹事長の方から、一区切りとさせていただきたいという旨をお願いさせていただきました。」