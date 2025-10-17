子どもたちが楽しく遊びながら学べる、屋内型のプレイグラウンド「ちきゅうのにわ」が10月17日、徳島市の商業施設に四国で初めてオープンしました。



テーマはズバリ「地球」。



一体どんな施設なのかさっそく、私が体験してきました。

■イオンモールにオープン

徳島市南末広のイオンモール徳島4階に、新しくオープンした「ちきゅうのにわ」。





■地球をテーマに8つのエリア

全国で14店舗を展開する、0歳から12歳までが対象のプレイグラウンドです。

四国初進出となるここ徳島店、中は地球をテーマにした8つのエリアに分かれています。



（宮下アナウンサー）

「こちらでは、氷の世界が広がっています。氷山エリアにやってきました」



最初に訪れたのは、氷山をイメージしたスライダーや、的当てゲームが人気の「氷山エリア」です。

（宮下アナウンサー）

「氷山の頂上にやってきました、ここから滑ることができるんです。私も滑ってみます」

「氷山を上がっておりることができます。楽しいです」

お次は「火山エリア」。



火山からマグマの噴火のようにボールが飛び出してくる、エネルギー溢れるエリアです。



（宮下アナウンサー）

「火山の裏側の壁際では、自分でコースを作って、ボールが通る道を作ることができるようになっています」

「無事成功しました、みなさんも好きなようにルートを組み立てて、遊んでみてください」

ほかにも、抗菌砂で安心して屋内で砂あそびができる「地層エリア」や、ふわふわドームの上を飛び跳ねられる「北極エリア」もあります。



また、0歳から2歳専用の「山エリア」もあり、小さなお子さんも安心して遊ぶことができます。



なかにはこんなエリアも。

（宮下アナウンサー）

「ここ『都市エリア』では、スーパーマーケットやフラワーショップなど、ごっこ遊びができます」

「お花屋さんにやってきました」

「ひまわりくれるの、ありがとう」

（遊びに来た子どもは）

「火山がわーってなって、すごいなと思った」



（宮下アナウンサー）

「楽しかった？」



（遊びに来た子どもは）

「うん」

（遊びに来た親子は）

「トランポリン楽しかった」

「子どもの笑顔見て、来て良かったと思いました、また友達誘って来たいと思います」

（イオンファンタジー・大鞍一真 開発プロデューサー）

「ここ全体が地球みたいな遊び場になっているので、子どもたちに地球の大切さとか魅力、不思議さとか知っていただきたい」

「ご褒美で遊びに行きたいなと思ってもらえるような、徳島中から集まって来ていただけるような遊び場になってほしい」



子どもたちにとって、ここはまさに「小さな小さな地球」そのもの。



全力で遊んで、全力で学んでみてはいかがですか？。



料金は、休日の場合は1時間当たり子ども1200円、大人300円、30分や3時間のコースもあります。



徳島市に新しくできた子どもたちの遊び場、「ちきゅうのにわ」をご紹介しました。