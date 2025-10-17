TKOÌÚËÜ¡¡ÌÚ²¼¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î¥¿¥¤°Ü½»ÂÇ¿Ç¤µ¤ì¡Ö¤É¤Ä¤¯¤Ç¡×¡¡Âç±ê¾åÁûÆ°¤Î¿¿Áê¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTKO¡×ÌÚËÜÉð¹¨¡Ê54¡Ë¤¬17Æü¡¢TOKYO¡¡MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÁêÊý¡¦ÌÚ²¼Î´¹Ô¡Ê53¡Ë¤Î¥¿¥¤°Ü½»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Ë¡Ö¥¿¥¤¤Ë°Ü½»¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÌÚËÜ¡£¡Ö²¿¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤ÏËÍ¤¬°ìÈÖÊ¹¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖÌÚ²¼¤«¤éÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÚ²¼¤¬µÙ¤Þ¤Ê¤¢¤«¤ó»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¿§¡¹¹Í¤¨¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²ó³èÆ°ºÆ³«¤·¤è¤«¤Ã¤Æ»þ¤ËÌÚ²¼¤«¤éÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¤È¡£2¿Í¤Ç¥¿¥¤¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö2¿Í¤Ç¥¿¥¤¤ÏÎ¹¹Ô¡©²¿¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é°Ü½»¤ä¤È¡£¤¨¡¼¤Ã¤È¡¢¤É¤Ä¤¯¤Ç¤È¡£²¿¤òµÞ¤Ë¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È¼«¤é¤ÎÈ¿±þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¼Â¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦¤ÇÁ°¤«¤é°ì²ó³¤³°¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤ä¤ï¤Ã¤ÆÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¸½ºßÌÚ²¼¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¸ì³Ø¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°Ü½»Ä¾¸å¤ÎÂç±ê¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Û¤Ü¿²¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢ËÜÅö¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÚ²¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤ê¡¢±ê¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ°²è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢¥¿¥¤¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¤â¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£¥¿¥¤¤Ë°Ü½»¤·¤Þ¤¹¤Ã¤ÆÈ¯É½¤·¤¿»þ¤Ë¡È²¿¤·¤Ë¹Ô¤¯¤Í¤ó¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Èà¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥³¥¯¤ËÅþÃå¤·¤Æ²¿¤«È¯¿®¤òµÞ¤¤¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾Ç¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤«¤Ê¤¤¤«¡¢²¿¤«¤Ê¤¤¤«¡¢¤ª¡ª¤¨¤¨¤Î¤¢¤Ã¤¿¡ª¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÁêÊý¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Æ¤â¥À¥á¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÌÚ²¼¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢¥¿¥¤¤ÎÁÎÎ·¤¬Ãå¤ë·¶ºÀ»Ñ¤Ç»û±¡¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÄÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¡ÖÁÎÎ·¤Î¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£¸åÆüX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ»£¤Ã¤¿Æ°²è¤¬ÉÔ¶à¿µ¤ä¤È¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£