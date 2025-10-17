·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¡×Áí¶½¼ý948²¯±ß¡¡25Ç¯¸ø³«±Ç²è¤ÇÀ¤³¦5°Ì
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¡¡Âè°ì¾Ï¡¡àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤ÎÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿Á´À¤³¦¤ÎÁí¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤ËÌó948²¯±ß¡Ê6²¯5400Ëü¥É¥ë¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¡¢ÇÛµë¸µ¤Î¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬17ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áí¶½¼ý¤Ï¸½»þÅÀ¤Çº£Ç¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç5°Ì¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±Ç²è¤Ï9·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÌÊÆ¤Ç2½µÏ¢Â³¶½¼ý1°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢Á´À¤³¦¤ÎÎß·×´ÑµÒÆ°°÷¤Ï7753Ëü¿Í¤òµÏ¿¡£7·î¤Ë¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ç¤Î¶½¼ý¤Ï364²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¡Ê2001Ç¯¸ø³«¡Ë¤òÈ´¤¤¤Æ¹ñÆâÎòÂå2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£