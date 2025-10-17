BRADELIS COUTURE秋冬コレクション登場♪ドラマティックに彩る新作3シリーズ

上質な素材と繊細なクラフトマンシップで、女性のボディラインと感性を美しく引き立てる『BRADELIS COUTURE』。この秋冬、テーマは「Dress up」。人生を自分らしく謳歌するすべての女性へ向けて、3つの新シリーズ「Garland」「Mellow」「Proud」が登場します。まるでオペラのように華やかで、身に纏うだけで心まで輝くコレクションが誕生しました。

BRADELIS COUTURE秋冬「Dress up」コレクションとは

2025年秋冬のテーマは“Dress up”。「ドレスアップとは、意思」というメッセージのもと、自分を喜ばせる装いを楽しむためのランジェリーが揃いました。

「Garland」「Mellow」「Proud」という3つのシリーズは、それぞれ異なる美の物語を描きます。どのアイテムも補整力と美しさを両立し、まさにアートピースのような存在感。

全国のBRADELIS New York各店舗で、10月15日(水)より販売がスタートします。

繊細な光と造形美。「Garland」「Mellow」「Proud」3シリーズをチェック

Garland



途切れない永遠の煌めきをテーマにしたGarlandは、サテンとカットワーク刺繍の美しい調和が魅力。胸元にはオーストリア製ラインストーンが輝き、シックな光を添えます。

・ワイヤーブラ（65-75/C-F）価格：36,300円

・ブラキャミソール（S・M・L）価格：44,000円

・パンティ（M・L）価格：19,800円

・ソング（M・L）価格：17,600円

カラー：ダスティローズ／ブラック

Mellow



ラメ糸とヨーロピアンレースが生む艶やかな存在感。イギリスLUREX社の糸と2色のラインストーンが繊細にきらめきます。

・ワイヤーブラ（65-75/D-F）価格：38,500円

・スリップ（M・L）価格：49,500円

・パンティ（M・L）価格：19,800円

・ソング（M・L）価格：17,600円

カラー：エメラルドグリーン／パールグレージュ／ブラック

Proud



ジオメトリックパターンが印象的なProudは、流線型フォルムと3種のステッチが力強さを演出。自信を纏うランジェリーです。

・ワイヤーブラ（65-80/D-F）価格：34,100円

・ブラ スリップ（S・M・L・LL）価格：52,800円

・パンティ（M・L・LL）価格：17,600円

・ソング（M・L）価格：15,400円

カラー：アンティークブラウン／アンティークグレー／ブラック

特別感をさらに高めるノベルティ＆取扱店舗情報

期間中、税込45,000円以上お買い上げの方には、「Mellow」のレースを使用した特製「COUTUREレースフラットポーチ」をプレゼント♡（先着順・なくなり次第終了）

販売店舗は、表参道店・大丸東京店・伊勢丹新宿店・西銀座店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・大丸梅田店・阪急うめだ本店・心斎橋店・岩田屋本店。

オンライン販売は行わず、実際に店舗で手に取って感じられる特別な展開となります。

美と意思を纏う。「Dress up」で心まで輝く秋冬に

BRADELIS COUTUREの秋冬コレクション「Dress up」は、ただ身に着けるだけでなく、自分の美意識を高めるランジェリー。上質な素材、繊細な手仕事、そして女性の意思を映し出すデザインが融合した逸品です。

この秋冬、自分の人生のランウェイを歩くように、エレガントで芯のある美しさを纏ってみてはいかがでしょうか♪