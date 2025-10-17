クマの出没が全国で相次いでいます。今年度、クマ被害による死者は過去最多の7人と環境省は発表。

【写真を見る】相次ぐクマ出没… 厳戒態勢の中 伝統の｢どぶろく祭｣ 教員らに付き添われ集団登校する学校も 岐阜

10月5日、岐阜県の世界遺産白川郷では、スペイン人観光客の男性がツキノワグマに襲われ、軽いけがをする被害がありました。この一件を受けて警察官らが周辺をパトロールし、観光客らに注意を呼びかけています。

厳戒態勢が敷かれる中、白川村の神社では、五穀豊穣などを願って、毎年この時期に行われる伝統の「どぶろく祭」が行われていました。地元でとれたコメで作られた「どぶろく」が、参拝者に振る舞われました。





（参拝者）「おいしい」「10杯はいけるよ」

しかし、境内には複数の警察官の姿が。クマへの警戒です。



（参拝者）

「クマ怖いね」

「ちゃんと警告されていて、実際に（クマの被害が）あったんだと実感した。しっかり規制線があったので、そこから先に行かなければ大丈夫なのかな」

教員が付き添って集団登校

一方、岐阜県高山市上宝町では10月12日、栗拾いをしていた76歳男性がクマに襲われ大けが。地元の人は…



（地元住民）

「本来は、1時間くらい遠くを回る（散歩の）ルートなんですけど、今は人が通るところを中心に。これから冬眠の準備に入る時期なので、まだ安心はできない」



町内の小学生は、教員らに付き添われての集団登校が続いています。

（児童の保護者）

「付き添ってもらえるのは、子どもの安心につながるので、ありがたい」



クマへの警戒の日々がしばらくは続きそうです。