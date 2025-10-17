800年以上の歴史を誇る国の伝統的工芸品川連漆器を一堂に集めた展示販売会が湯沢市で始まりました。



ほとんどの商品が定価の2割引きで購入できるこの時期の恒例イベントで初日から多くの人でにぎわいました。



光沢を放つ洗練された漆塗りの椀に。



目を引く、きらびやかな装飾を施した重箱。



ブナなどの原木から器の原型を切り出し漆を塗り重ねて仕上げる国の伝統的工芸品、川連漆器です。





販売会は、800年以上の歴史を誇る川連漆器の知名度を高めようと、生産者などでつくる組合が毎年この時期に開いていて、今年で30回の節目を迎えました。会場には16の業者が持ち寄った食器や家具、それにアクセサリーなど約3,000点の漆器が並んでいます。ほとんどの商品が定価の2割引きで購入できるこの時期の恒例イベントで初日から多くの人でにぎわいました。湯沢市から「職人さんたちの誇りみたいなのが感じられます」秋田市から「伝統的なものが一か所で見れるっていうのはいいですね」会場では職人による漆器づくりの実演も行われていて、伝統の技を間近で見学することもできます。日々の食卓に欠かせない食器はもちろん、暮らしに彩りを添えるインテリアも並ぶ川連塗りフェアは、湯沢市の稲川体育館で来週月曜日まで開かれています。