バスケットボールりそなグループB1、秋田ノーザンハピネッツは18日、今シーズンのホーム開幕戦を迎えます。



ここまで5試合を終えてまだ1勝どまりですが、課題の守備を立て直し、ハピネッツらしさを体現してホームでの勝利を目指します。



シーズン6試合目にして、ようやくホーム開幕戦を迎える秋田ノーザンハピネッツ。





Bリーグ創設から10年目、さらに来シーズンから新たな枠組みのリーグ、Bプレミアが始まるため、現在の「B1」で戦うのは最後のシーズンです。節目で結果を残したいところですが、ここまでケガ人などが相次ぎ5試合を終えて1勝どまりと波に乗れていません。これまで激しい守備をベースにチームを作ってきたハピネッツ。ただ今シーズンは失点数がB1、26チーム中6番目に多く、まずは守備の立て直しが喫緊の課題です。前田顕蔵HC「もう一度ぼくたちの原点に戻ってディフェンスをしっかり守る。いま強いチームとあたる中で、強いチーム言うても今年競争率かなりあるんですけど、どのチームに対しても僕たちの強度だったりやりたいスタイルというのを出せるようにしないといけないなというのが直近の課題かなと思っています」ホーム開幕戦は新たなシーズンを戦い抜く気持ちをブースターに示す場になると、仙北市出身のキャプテン、田口選手は捉えています。田口成浩主将「まずはあした、がむしゃらにバスケット楽しんで必死に守るぞと、常に負けないという気持ちを心から表現することが開幕にとって必要なことだと思いますのでそれを体現していきたいなと思っています」B1・ラストシーズンのホーム開幕節は18日と19日、昨シーズン・リーグ準優勝の琉球ゴールデンキングスとの対戦です。