ガールズグループオーディション『No No Girls』が、クリエイティブアワード『2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS』において、PR部門における最高賞“総務大臣賞／ACCグランプリ”と、ブランデッドコミュニケーション部門 Bカテゴリーにおける最高賞“総務大臣賞／ACCグランプリ”をダブル受賞した。

（関連：新着MVランキング：HANA、デビュー1年目で広げる表現のフィールド 「BAD LOVE」で見せた新たな姿）

『ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS』は、あらゆる領域におけるクリエイティブを対象としたアワード。テレビ、ラジオCMの質的向上を目的に、1961年より開催されてきた広告賞『ACC CM FESTIVAL』を前身とし、2017年よりその枠を大きく拡げ、あらゆる領域におけるクリエイティブを対象としたアワードにリニューアルした。今回は、応募総数2,263件となっている。

本オーディションは、BMSGがプロデューサーにちゃんみなを迎えて開催されたもの。ちゃんみなだからできる指導と審査、そしてBMSGが掲げる“才能を殺さないために”のもと、候補者たちが“No”を“Yes”に変えていく姿や本気の挑戦が話題に。2025年4月には、CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAからなる7人組ガールズグループ HANAが誕生した。

・SKY-HI コメント

ちゃんみなの素晴らしさやこの時代においての彼女のような存在の必要性、そして素晴らしい才能達との出会いから生まれるドラマによって世の中をエンパワーする新しい価値観を共に提示できたこと、さらにはその活動をダブルグランプリという形で評価いただけたこと、大変嬉しく思っております。BMSGは、創立当初から「才能を殺さないために」をコーポレートスローガンとして掲げ、一貫して活動してきました。今回の『No No Girls』においても、その信念のもと新しい価値観を持った若者たちを発掘し、デビューする経過をBMSGらしいクリエイティビティで発信できたことで、多くの方々の共感を得られたのだと思っております。またクリエイティブ面においては最近、新しい取り組みとしてアーティストの創造力を一気通貫で具現化するクリエイティブ組織「BMSG Creative Lab」を発足しました。音楽、映像、体験を通して、“日本発の新しい表現価値”を世界へ発信する拠点として活動を展開していく予定です。ぜひ、今後のBMSGにご期待ください！

（文＝リアルサウンド編集部）