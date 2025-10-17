²÷Â®¤ËÉé¤±¤Æ¤âÂ®¤µ¤ò¼Î¤Æ¡¢¡Ö²÷Å¬¤µ¡×¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤¿·é¤¤ÆÃµÞ¡Ú»ÄÇ°¤Ê»þ¹ïÉ½#002¡Û
¡¡»þ¹ïÉ½¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÂÀ»ú¤äÀÖÊ¸»ú¤Çµ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆÃµÞÎó¼Ö¡×¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Â®¤¯¤Æ²÷Å¬¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÅ´Æ»¤Î²Ö·Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÆÃµÞ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¡¼¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÖÆÃµÞ¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦Îó¼Ö¤¬»þ¹ïÉ½¾å¤Ë¤Á¤é¤Û¤éºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡Ö»ÄÇ°¡×¤À¤È»×¤¦ÆÃµÞÅÅ¼Ö¤ò°ì¤Ä¡¢¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¿ÅÏÊÕ²í»Ë
ÊÔ½¸¡¿±§±÷ºêÎ¿
ÉñÂæ¤ÏÄ«¤ÎJR´ØÀ¾ËÜÀþ
¡¡¤½¤ÎÎó¼Ö¤¬Áö¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆàÎÉ¤ÈÂçºå¤ÎÅÔ¿´Éô¤ò·ë¤ÖJR´ØÀ¾ËÜÀþ¡ÊÂçÏÂÏ©Àþ¡Ë¡£Ä«¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÏÂçºåÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³ØµÒ¤ÇÂçÊÑº®¤ß¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥é¥Ã¥·¥å¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢Ä«7»þ13Ê¬¤ËÆàÎÉ¤ò½ÐÈ¯¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Á´ÀÊ»ØÄê¤ÎÆÃµÞ¡Ö¤é¤¯¥é¥¯¤ä¤Þ¤È¹æ¡×¿·Âçºå¹Ô¤¤Ç¤¹¡£ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º®»¨¤È¤ÏÌµ±ï¤Î²÷Å¬¤ÊÄÌ¶Ð¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤ÎÎó¼Ö¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆÃµÞ¤Ë¤Ï¡¢¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú»ÄÇ°¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡Û¤Ê¤ó¤È¡¢¸å¤«¤éÍè¤ë²÷Â®¤ËÉé¤±¤Á¤ã¤¦
¡¡¤³¤ÎÆÃµÞ¤ò¡Ö»ÄÇ°¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆÃµÞ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸å¤«¤é½ÐÈ¯¤¹¤ë²÷Â®ÅÅ¼Ö¤è¤ê½êÍ×»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î»þ¹ï¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê¡¢7Ê¬¸å¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿²÷Â®¤¬¡¢Å·²¦»û¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«2Ê¬º¹¤ÇÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£½êÍ×»þ´Ö¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃµÞ¤¬43Ê¬¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢²÷Â®¤Ï38Ê¬¡£²÷Â®¤Î¤Û¤¦¤¬5Ê¬¤âÂ®¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¤µ¤é¤Ë¡¢²÷Â®¤Î¸å¤ËÆàÎÉ¤ò7»þ24Ê¬¤Ë½Ð¤ë¶è´Ö²÷Â®¤Ï8»þ04Ê¬¤ËÅ·²¦»ûÃå¤Ê¤Î¤Ç½êÍ×»þ´Ö40Ê¬¡£»ÄÇ°¤ÊÆÃµÞ¤Ï¡¢¶è´Ö²÷Â®¤Ë¤âÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡Ä¡Ä¡Ë
¤Ê¤¼¡© ÆÃµÞ¤¬¡È¤Î¤ó¤Ó¤ê¡É¤Ê¥ï¥±
¡¡ÆÃµÞ¤¬²÷Â®¤Ë½êÍ×»þ´Ö¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÍýÍ³¤Ï¼ç¤Ë2¤Ä¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£±¡¢Ää¼Ö±Ø¤Î°ã¤¤¡§ ¤³¤ÎÆÃµÞ¤Ï¡¢²÷Â®¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¡ÖÇð¸¶±Ø¡×¤È¡ÖÈ¬Èø±Ø¡×¤Ë¤âÄä¼Ö¤·¤Þ¤¹¡£
£²¡¢¼ÖÎ¾¹½Â¤¤Î°ã¤¤¡§ ÆÃµÞ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤Ï¾è¹ß¸ý¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Éý¤â¶¹¤¤¤¿¤á¡¢¾è¤ê¹ß¤ê¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢²÷Â®¤ÏÄÌ¶ÐÍÑ¤Î¼ÖÎ¾¤Ç¾è¹ß¸ý¤¬Â¿¤¯¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¾è¤ê¹ß¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤Îº¹¤¬Ää¼Ö»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÄÇ°¥Ý¥¤¥ó¥È¢¡Û¡ÖºÂ¤ê¤¿¤¤¡×¼ûÍ×¤Ë¤â¡¢°Â¤¯¤ÆÂ®¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤¿
¡ÖÂ®¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÁ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â³Î¼Â¤ËºÂ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎÆÃµÞ¤ÎÌò³ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»ÄÇ°¤Ê»ö¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÃµÞ¤ÎÁ°¸å¤òÁö¤ë²÷Â®¤ä¶è´Ö²÷Â®¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÄÉ²ÃÎÁ¶â¤ÇºÂ¤ì¤ë»ØÄêÀÊ¤òÏ¢·ë¤·¤¿¡ÖQ¶è´Ö²÷Â®¡×¤Ê¤É¤¬±¿Å¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÁ¶â¤È½êÍ×»þ´Ö¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡É½¤ÎÄÌ¤ê¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖJ-WEST¥Á¥±¥Ã¥È¥ì¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿ºÇ¤â°Â¤¤²Á³Ê¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢»ØÄêÀÊÉÕ¤²÷Â®¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÁ¶â¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ç¡¢½êÍ×»þ´Ö¤â3Ê¬Â®¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃµÞ¤Î³ä°úÆÃµÞ·ô¤¬Á°Æü¤«¤é¤ÎÈ¯Çä¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢²÷Â®¤Î»ØÄêÀÊ¤Ï1¥ö·îÁ°¤«¤é¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤é¤¯¥é¥¯¤ä¤Þ¤È¡×¤¬Áö¤êÂ³¤±¤ëÍýÍ³
¡¦¸åÂ³¤Î²÷Â®¤è¤êÃÙ¤¤¡£
¡¦»ØÄêÀÊ¤¬Ï¢·ë¤µ¤ì¤¿²÷Â®¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÎÁ¶â¤Ï2ÇÜ°Ê¾å¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÃÙ¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î»ö¼Â¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆàÎÉÈ¯¿·Âçºå¹Ô¤¤ÎÆÃµÞ¡Ö¤é¤¯¥é¥¯¤ä¤Þ¤È¡×¤Ï¡¢¡Ö»ÄÇ°¡×¤Î¾Î¹æ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Îó¼Ö¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÎó¼Ö¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊºÂÀÊ¿ô¤Ç¤¹¡£ »ØÄêÀÊÉÕ¤²÷Â®¤ÎºÂÀÊ¤¬1Îó¼Ö¤¢¤¿¤ê20ÀÊ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤é¤¯¥é¥¯¤ä¤Þ¤È¡×¤Ï¤½¤ÎÌó9ÇÜ¤Î178ÀÊ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£ºÂÀÊ¤â¥Æ¡¼¥Ö¥ëÉÕ¤¤Î¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥·¡¼¥È¤Ç¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë³ÎÎ¨¤Î¹â¤µ¤È²÷Å¬À¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÆÃµÞ¤òÁª¤Ö²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
