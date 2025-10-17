¡Ö¤´¤¯¤»¤ó¡×ÉÔÎÉÌò¥¿¥ì¥ó¥È¡¢°Õ³°¤ÊàËÜÌ¾¡õÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª ¡Öµ¡´Ø¼Ö¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¡×¡ÖÈþ·ÁÎó¼Ö¡×
¡¡¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°Õ³°¤ÊËÜÌ¾¤ÈÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½éÂåñ½Æ¬¤ÈÆóÂåÌÜñ½Æ¬¡£ËÍ¤¬5ºÐ¤Î»þ¤Ç¤¹¡£¤Ë¤·¤Æ¤âÌ¾Á°¤¬¥È¡¼¥Þ¥¹¥´¡¼¥É¥ó¤Ïµ¡´Ø¼Ö¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥æ¡¼¥¸¡£±Ñ¸ì¤ÇÌ¾Á°¤¬µ¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤Î¥«¥é¡¼¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¡×¡Öµ¡´Ø¼Ö¤¹¤®¤ë¤Ã¡ª¡×¡ÖÈþ·ÁÎó¼Ö¡×¡ÖÇú¾Ð¡×¡Ö¤Þ¤¢ ¸¤½¤¦¤Ê¡¢¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¡×¡Ö¥½¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¤Í ²Ä°¦¤¤¤ªñ½Æ¬¿Æ»Ò¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¤´¤¯¤»¤ó¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢2008Ç¯)¤Ç¹â¹»À¸¤Î»³ËÜ¥æ¥¦¥¸¤ò±é¤¸¤¿¥æ¡¼¥¸¤Ï¡¢14Ç¯¤ËÁ°É×¤È¤Î´Ö¤ËÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë7ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¥Ñ¥Ñ¤Ë¡£Æ±Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢15Ç¯¤Ë¼¡½÷¡¢22Ç¯¤Ë¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£