¡Ö30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤±¤É¡Ä¡×à·ãÊÑá30¥»¥ó¥ÁÃÇÈ±¤·¤¿90Ç¯Âå¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÀÊ´¬¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö»²¤Ã¤¿¤Ê¡×
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£È¯¤Î²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë
¡¡90Ç¯Âå¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÂæÏÑ½Ð¿È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÃÀ¤Ë¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈ±¤òÀÚ¤Ã¤¿¡×¤ÈX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¹¡¼(50)¡£½Ð±é¤¹¤ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ö¿É°ç¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¡¢ÌòÊÁ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ30¥»¥ó¥Á¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÚ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥Û¥é¡¼¤Ã¤ÆÌë¤Î»£±Æ¤¬Â¿¤á¤À¤«¤é¡¢Àö¤¦»þ´Ö¤È´¥¤«¤¹»þ´Ö¤òÀáÌó¤·¤ÆËèÆü¤ÎµÙ¤à»þ´Ö¤¬10Ê¬Áý¤¨¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤«¤Ã¡ª30Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë¸«¤¿¤±¤É¥Þ¥¸¤Ç¤«¤ï¤Ã¤Æ¤Í¤¨¤Ê¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¼!¥Ó¥Ó¥¢¥ó¡¢¤â¤¦50¤Ê¤Î!?¸«¤¨¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡Á!¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö50ºÐ¡ª¤Û¤ó¤È¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Á¡×¡Ö»²¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Ó¥Ó¥¢¥ó¤Ï¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î¥¦¥ê¥Ê¥ê¡ª¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡×¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£¡ÖSTAMINA¡×(1997Ç¯)¡ÖTiming¡×(98Ç¯)¤Ê¤ÉÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÈÅ·¿¿à¥Ì¡¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£