¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ö¥ë¡¼¤¸¤ã¤ó¡×à¾×·â¤Î¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼á¤Ë»°Âð·ò¡õ¤ä¤¹»Ò¤¬Àä¶«¡Ö¤Û¤Ü¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¢¤Æ¡Ä(¾Ð)¡×¡Ö¿©¤ÙÊª¤Î¿§¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ÎÉÝ¤¤¤Ê¡Ä¡×
¡Ö¥¯¥ê¥·¥å¥Ê¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯Î®É¹¥«¥ê¡¼¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°Âð·ò¤¬YouTube¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ä¤¹»Ò¤È¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î´ë²è¤Ïà¤ª¤¤¤·¤¤¸¡¾ÚSPá¤ÈÂê¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤òÊç¤ê¡¢¿§¡¹¤Ê¼ïÎà¤ò¼Â¿©¤·¤Æ¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Ãæ¤Ç¤â¤Õ¤¿¤ê¤¬¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¯¥ê¥·¥å¥Ê¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯Î®É¹¥«¥ê¡¼¡×¡£Çò¤È¿å¿§¤Î¥ë¡¼¤ò³¤¤ÈÎ®É¹¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤Ç¡¢»°Âð¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ö¥ë¡¼¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤¡¢µ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ë¤¬¡¢¤ä¤¹»Ò¤Ï¡Ö¤ï¡¼¡¢¤Û¤Ü¥É¥é¤¨¤â¤ó¡ª¡×¤È¶½Ì£¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¶²¤ë¶²¤ëÄ©Àï¤·¤¿»°Âð¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤È¸«¤¿ÌÜ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¯ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¡¢¤ä¤¹»Ò¤â¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¸ú¤¤¤Æ¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Û¤Ü¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¢¤Æ¡Ä(¾Ð)¡×¡Ö×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤À¤Í¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼⁉!¡×¡ÖÀÄ¤¤¥«¥ì¡¼¾×·â!¡×¡Ö¿©¤ÙÊª¤Î¿§¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤Ê¡Ä¡×¡ÖÀÄ¤¤¿©¤Ù¥â¥Î¤Ï¿©ÍßÉÔ¿¶¤Ë¤µ¤»¤ë¿§¤é¤·¤¤¡Ä¡×¡ÖÇ¾¤¬¥Ð¥°¤ë¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Î¡Ä¡©¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£