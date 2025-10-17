「1枚で何通りも」「秋コーデの主役」秋風に映える“美シルエット”ロングスカート
暑さも落ち着き、本格的な寒さもない秋、パンツ派もつい手に取りたくなるのが、ロングスカート。動くたびにふわりと揺れるシルエットは、シーズンムードを一気に高めてくれる。スウェットやシャツを合わせてカジュアルに、ニットやブーツで上品に。1枚で何通りも楽しめる“着回し力”の高さも魅力だ。今回は、Amazonで手に入るロングスカートの中から、この秋の主役になれる逸品を厳選して紹介する。
【写真】秋“楽ちん”なのにきれいに見える理想の1枚
■【神戸レタス】スウェットスカート マキシスカート ロングスカート
カジュアルながら、部屋着感が出にくい上品なスウェット素材のロングスカート。裾に向かって緩やかに広がるシルエットが、歩くたびに自然な抜け感を演出する。ウエストゴム仕様で快適な着心地ながら、トップスをインすればきちんと見えする万能デザイン。スニーカーでカジュアルに、ブーツで大人っぽくと、合わせるアイテム次第で印象が変わる。
・スウェットでも“きれいめ”に仕上がるデザイン
・ウエストゴムでストレスフリーな履き心地
・スニーカーにもブーツにも合わせやすい万能シルエット
■【syvent】レディース シフォン ロングスカート マキシスカート
軽やかな透け感が魅力のシフォン素材スカート。ふんわりと広がるフレアシルエットが女性らしく、歩くたびに上品な揺れを生む。秋口はカーディガンやジャケットと合わせてレディに、冬はニットと合わせてロマンティックに着こなせる。裏地付きで透けにくく、1枚でも安心。
・ふんわり揺れる軽やかなシフォン素材
・透け防止の裏地付きで安心感◎
・秋から冬まで長く使えるデザイン
■【Xingsas】ロング丈プリーツスカート 美脚 体型カバー
縦ラインを強調するプリーツ加工で、美脚見えを叶えるロングスカート。ほどよいハリのある生地感で、動いても形が崩れにくいのが特徴。ウエストゴム仕様で楽に履けるのに、きちんと感があるのが嬉しいポイント。トップスをインすればスタイルアップ効果も抜群。
・プリーツで脚長＆細見え効果
・しっかりした素材でシルエットが崩れにくい
・ウエストゴムで快適な着心地
■【HDONYUI】チュールスカート レディース ロング プリーツ Aライン
軽やかなチュールが重なり、上品な透け感を演出。Aラインシルエットで自然に広がり、体型カバー力も抜群。トップス次第でフェミニンにもカジュアルにも変化するので、着回し力の高さも魅力。デートや女子会など、特別な日にも活躍する1枚。
・軽やかで華やかなチュール素材
・Aラインで美しいシルエット
・甘さ控えめで大人っぽく着こなせる
■【Champion】スカート ワンポイントロゴ ロングスカート
スポーティーな要素を取り入れたい人にぴったりなチャンピオンのロングスカート。スウェット素材ながら上品さをキープし、ロゴワンポイントで抜け感をプラス。スニーカーやパーカーと合わせて“ストリートMIX”な着こなしもおすすめ。
・ロゴワンポイントが程よいアクセント
・スウェット素材でリラックス感あり
・カジュアルにもきれいめにもマッチ
■【スナイデル】ストレートプリーツティアードスカート
プリーツ×ティアードの組み合わせが華やかで、1枚で主役級の存在感を放つスカート。動くたびに表情を変えるプリーツが、女性らしい柔らかさを引き立てる。トップスをシンプルにまとめるだけで“抜け感のある上品コーデ”が完成。
・ティアードデザインで華やかさ抜群
・プリーツが美しい立体感を演出
・シンプルなトップスと好相性
■【神戸レタス】走れる ストレッチタイトスカート
タイトなのに動きやすく、“走れるスカート”として話題の人気アイテム。ストレッチ素材が体にフィットし、すっきりとした美ラインを演出する。トップスを選ばず、カジュアルにもオフィスにも対応。一度履くと手放せなくなる万能スカート。
・抜群のストレッチ性で動きやすい
・タイトでも締め付け感なし
・オン・オフどちらにも使える万能デザイン
■【Yolrky】キラキラ ロング チュールスカート プリーツスカート Aライン
光の加減でさりげなくきらめくチュール素材が特徴。動くたびにほのかに輝き、秋冬コーデを華やかにしてくれる。ニットやスウェットと合わせれば“甘すぎない大人フェミニン”が完成。
・上品なラメ入りチュール素材
・動くたびに輝く華やかさ
・大人可愛い着こなしにぴったり
■【Volen】ニットスカート レディース 秋冬 プリーツスカート
温もりあるニット素材が季節感を引き立てるロングスカート。伸縮性があり、ふんわりとしたラインで体型をさりげなくカバー。ショートブーツやローファーと相性がよく、秋冬のデイリーコーデに大活躍。
・柔らかく温かみのあるニット素材
・プリーツで縦ラインを強調し美脚見え
・カジュアルにもフェミニンにも合う万能アイテム
ロングスカートは“動くたびにきれい”を叶える、秋のマストアイテム。スウェットでカジュアルに、チュールでフェミニンに、ニットであたたかく。1枚あればコーデの幅がぐんと広がる。この秋、ぜひ挑戦してみてほしい。
■【神戸レタス】スウェットスカート マキシスカート ロングスカート
カジュアルながら、部屋着感が出にくい上品なスウェット素材のロングスカート。裾に向かって緩やかに広がるシルエットが、歩くたびに自然な抜け感を演出する。ウエストゴム仕様で快適な着心地ながら、トップスをインすればきちんと見えする万能デザイン。スニーカーでカジュアルに、ブーツで大人っぽくと、合わせるアイテム次第で印象が変わる。
・スウェットでも“きれいめ”に仕上がるデザイン
・ウエストゴムでストレスフリーな履き心地
・スニーカーにもブーツにも合わせやすい万能シルエット
■【syvent】レディース シフォン ロングスカート マキシスカート
軽やかな透け感が魅力のシフォン素材スカート。ふんわりと広がるフレアシルエットが女性らしく、歩くたびに上品な揺れを生む。秋口はカーディガンやジャケットと合わせてレディに、冬はニットと合わせてロマンティックに着こなせる。裏地付きで透けにくく、1枚でも安心。
・ふんわり揺れる軽やかなシフォン素材
・透け防止の裏地付きで安心感◎
・秋から冬まで長く使えるデザイン
■【Xingsas】ロング丈プリーツスカート 美脚 体型カバー
縦ラインを強調するプリーツ加工で、美脚見えを叶えるロングスカート。ほどよいハリのある生地感で、動いても形が崩れにくいのが特徴。ウエストゴム仕様で楽に履けるのに、きちんと感があるのが嬉しいポイント。トップスをインすればスタイルアップ効果も抜群。
・プリーツで脚長＆細見え効果
・しっかりした素材でシルエットが崩れにくい
・ウエストゴムで快適な着心地
■【HDONYUI】チュールスカート レディース ロング プリーツ Aライン
軽やかなチュールが重なり、上品な透け感を演出。Aラインシルエットで自然に広がり、体型カバー力も抜群。トップス次第でフェミニンにもカジュアルにも変化するので、着回し力の高さも魅力。デートや女子会など、特別な日にも活躍する1枚。
・軽やかで華やかなチュール素材
・Aラインで美しいシルエット
・甘さ控えめで大人っぽく着こなせる
■【Champion】スカート ワンポイントロゴ ロングスカート
スポーティーな要素を取り入れたい人にぴったりなチャンピオンのロングスカート。スウェット素材ながら上品さをキープし、ロゴワンポイントで抜け感をプラス。スニーカーやパーカーと合わせて“ストリートMIX”な着こなしもおすすめ。
・ロゴワンポイントが程よいアクセント
・スウェット素材でリラックス感あり
・カジュアルにもきれいめにもマッチ
■【スナイデル】ストレートプリーツティアードスカート
プリーツ×ティアードの組み合わせが華やかで、1枚で主役級の存在感を放つスカート。動くたびに表情を変えるプリーツが、女性らしい柔らかさを引き立てる。トップスをシンプルにまとめるだけで“抜け感のある上品コーデ”が完成。
・ティアードデザインで華やかさ抜群
・プリーツが美しい立体感を演出
・シンプルなトップスと好相性
■【神戸レタス】走れる ストレッチタイトスカート
タイトなのに動きやすく、“走れるスカート”として話題の人気アイテム。ストレッチ素材が体にフィットし、すっきりとした美ラインを演出する。トップスを選ばず、カジュアルにもオフィスにも対応。一度履くと手放せなくなる万能スカート。
・抜群のストレッチ性で動きやすい
・タイトでも締め付け感なし
・オン・オフどちらにも使える万能デザイン
■【Yolrky】キラキラ ロング チュールスカート プリーツスカート Aライン
光の加減でさりげなくきらめくチュール素材が特徴。動くたびにほのかに輝き、秋冬コーデを華やかにしてくれる。ニットやスウェットと合わせれば“甘すぎない大人フェミニン”が完成。
・上品なラメ入りチュール素材
・動くたびに輝く華やかさ
・大人可愛い着こなしにぴったり
■【Volen】ニットスカート レディース 秋冬 プリーツスカート
温もりあるニット素材が季節感を引き立てるロングスカート。伸縮性があり、ふんわりとしたラインで体型をさりげなくカバー。ショートブーツやローファーと相性がよく、秋冬のデイリーコーデに大活躍。
・柔らかく温かみのあるニット素材
・プリーツで縦ラインを強調し美脚見え
・カジュアルにもフェミニンにも合う万能アイテム
ロングスカートは“動くたびにきれい”を叶える、秋のマストアイテム。スウェットでカジュアルに、チュールでフェミニンに、ニットであたたかく。1枚あればコーデの幅がぐんと広がる。この秋、ぜひ挑戦してみてほしい。