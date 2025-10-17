自民党と日本維新の会の連立は、つまるところ数合わせだとベテラン政治記者は喝破した。2025年10月16日放送の「Nスタ」（TBS 系）で、「（自民党も維新の会も）ただの数合わせにしか見えませんが......」とメインキャスターの井上貴博アナが聞くと、TBSテレビスペシャルコメンテーター・星浩氏はこう解説した。

ローカル政党から全国展開をしたい維新

「自民党は公明党が抜けたので、とにかく圧倒的に数が足りなくなっちゃったわけです。その数をどうやって埋めるかっていうと、維新が手っ取り早いということが一つ。維新の方は大阪ローカル政党から全国展開しようとしたんですけど、東京でも名古屋でも九州でも非常に苦戦が続いてまして、全国展開は限界だということで、自民党から誘いが来たら乗ろうという」思惑が、初めから双方にあるのだという。

かつて田中角栄元首相は「政治は数、数は力だ」

そして、「政策なんかでちょろちょろやっているのが、一種のごまかしという風に見えてくるんですけどね」と批判する。さらに、「権力を取るのは、しょせん数ですから、数のパワーゲームは必要なんですけど、そこをあくまで政策だと言っていることは、ちょっとごまかしが強すぎて......。数をとりあえず取って、政権をもぎ取るんだということを、 正直に言えばいいと思いますけどね、むしろ」と指摘する。

たしかに、連立政権は政治理念や基本政策の一致より、多数派になって当面の政治課題をどうするかで一致して組むものだ。かつて田中角栄元首相は、「政治は数、数は力だ」 と公言していた。

（シニアエディター 関口一喜）