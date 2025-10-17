定期的に発表される「世界のコーヒ消費量ランキング」を知っていますか？ コーヒーと聞くと南米や欧米の国々をイメージしがちですが、じつは北欧諸国が上位にランクインすることが多いのです。なかでもフィンランドでは社会的にもコーヒーが重要視されているとか。そこで“北欧のコーヒー事情”を全日本コーヒー協会（東京都港区）に聞いてみました。

北欧諸国でコーヒーは無くてはならないもの？（イメージ）

冬が長い北欧では室内で快適な時間を過ごすため、インテリアにこだわりコーヒーやケーキで来客をもてなす習慣ができたとされているそう。

寒さが厳しい地域だからこそ「コーヒーをゆっくりと楽しむ文化」が形成されたという（イメージ）

【デンマーク】



世界でもトップクラスにコーヒー消費量が高い。朝目覚めてから夕食後まで1日あたり「コーヒーを6杯以上」飲む人がコーヒー消費者全体のうち34%を占めるという統計も出ている。



【スウェーデン】



家族・友達とコーヒーを飲みながらゆっくりする時間を「フィーカ」と呼び、大切にされている。シナモンロールやラズベリージャムを使うクッキー「ハロングロットル」、見た目がシュークリームに似た「セムラ」など、スイーツとコーヒーを楽しむ時間が日常的に取り入れられている。



【フィンランド】



国民1人あたりのコーヒー年間消費量は世界第1位。国内の多くの企業では午前・午後の「コーヒーブレイク取得権利」が雇用契約で保証されているという。また、職場の従業員たちが少しずつお金を出し合い、コーヒー豆の購入などにあてる「コーヒーバンク」なる制度があるのも特徴。コーヒーマシンのある部屋に自然と人々が集う風景はもはや“フィンランドあるある”。

フィンランドでは職場でもコーヒーを飲む時間が重んじられている（イメージ）

「フィンランドにコーヒーが広まったのは18世紀初頭の頃。この頃、コーヒーは薬局で販売されており、『コーヒーを飲めば頭痛や心臓病・うつ病にも効く』と噂されていたそうです。そして100年ほど前に『禁酒法』が施行されると、アルコールの代わりにコーヒーが提供されるようになります。そこから当初は薬のように扱われていたコーヒーが、現在のように嗜好品として愛されるようになりました」（全日本コーヒー協会HPより）

禁酒法が施行される以前の名残りもあってか、今でもコーヒーを薬のような存在として頼る人も少なくないそうです。少し頭痛がしたらコーヒーを1杯飲んで頭をスッキリさせる……というルーティンが、フィンランド流のモチベーション維持方法なのかもしれません。



（取材・文＝つちだ四郎）