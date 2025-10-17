¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´µ¼Ô¡¡ºòÇ¯Æ±´ü¤Î2ÇÜÄ¶¡¡Æü¤´¤È¤Î´¨ÃÈº¹¤¬Âç¤¤¤¤¿¤áÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤ò
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¡¢º£Æü17Æü(¶â)¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ7Ç¯Âè41½µ(ÎáÏÂ7Ç¯10·î6Æü¤«¤éÎáÏÂ7Ç¯10·î12Æü¤Þ¤Ç)Ê¬¤ÎÄêÅÀ¤¢¤¿¤êÊó¹ð¿ô¤Ï¡¢Á°½µ¤è¤ê¤âÁý¤¨¡¢ºòÇ¯Æ±´ü¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Íè½µ¤Ïµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê¤âÄã¤¤Æü¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¡£Æü¤´¤È¤Îµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´µ¼Ô¡¡ºòÇ¯Æ±´ü¤ò¾å²ó¤ë
17Æü(¶â)¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÎáÏÂ7Ç¯Âè41½µ(ÎáÏÂ7Ç¯10·î6Æü¤«¤éÎáÏÂ7Ç¯10·î12Æü¤Þ¤Ç)Ê¬¤ÎÄêÅÀ¤¢¤¿¤êÊó¹ð¿ô¤Ï¡Ö2.36¡×¤È¡¢Á°½µ¤Î¡Ö1.56¡×¤è¤êÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯Æ±´ü¤ÎÄêÅÀ¤¢¤¿¤êÊó¹ð¿ô¤Ï¡Ö0.89¡×¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ºòÇ¯Æ±´ü¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¿ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢¼êÀö¤¤¤äÅ¬ÀÚ¤Ê¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ê´¶À÷ÂÐºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¤ÏËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËºÇ¹âµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤è¤êÄã¤¤¡¡Ä«ÈÕ¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÆü¤´¤È¤ËÄã²¼
¤³¤ÎÀè¤Ï¡¢ÌÀÆü18Æü(ÅÚ)¤Î±«¤ò¶¤Ë¡¢ËÌÆüËÜ¤Ë¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¤³¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¤Ç¤Ï19Æü(Æü)°Ê¹ß¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê¤âÄã¤¤Æü¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤â20Æü(·î)¤«¤é¤Ï20¡î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢Ãë´Ö¤âÈ©´¨¤¤Æü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÜÆ°À¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÀ²¤ì¤ëÆü¤Ï¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ¤Ç¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Á¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê´¹µ¤¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æü¤´¤È¤Îµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Î¤¿¤á¡¢Æü¤´¤í¤«¤é¿©»ö¤ä¿çÌ²¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤ê¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËÃí°Õ
¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¥Î¥É¤ÎÇ´Ëì¤ÎËÉ¸æµ¡Ç½¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡³°½Ð»þ¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¡¢¿Í¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ø¤Î³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤äËýÀ¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Èè¤ìµ¤Ì£¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡¡³°¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£¡¡¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ(50¡Á60%)¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¡¡±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤È¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎ¤ÎÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤ä¿åÊ¬¤ò¤È¤ê¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£