Snow Man向井康二、蜷川実花が“タイ”イメージで撮り下ろし 自身のプロムリキット（運命）とは
9人組グループ・Snow Manの向井康二が、20日発売の『AERA』10月27日号（朝日新聞出版）の表紙に登場する。今年、日本で2本の連続ドラマ出演に加え、日本人として初めてタイのドラマに主演。さらに、10月31日公開の映画『(LOVE SONG)』で主演を務めるなど、国境を超えて俳優としての幅を広げる向井を、同誌の表紙フォトグラファー・蜷川実花氏がタイをイメージして撮り下ろした。
【写真】爽やか！儚げな微笑みを見せる向井康二
蜷川氏が撮影した、タイらしい色彩にあふれる8点の写真とともに、合計9ページでグラビアとインタビューを掲載。10月31日公開の日タイ共同制作映画『(LOVE SONG)』で単独初主演を務めることに対し、「自分にとっても大きな出会い」と語る向井が、自身のルーツでもあるタイで仕事をする思いや、「言葉にすることは大事」という考えを語っている。そんな向井にとっての、タイ語で言う「プロムリキット（運命）」、そして「俺の太陽（自分の源）」とは。
また、向井の連載「向井康二が学ぶ 白熱カメラレッスン」では、同作でW主演を務め、ともにカメラを趣味とする森崎ウィンをスペシャルゲストに迎えた楽しいフォトセッションの模様を届ける。
普段は人を撮ることがないため、「今日いちばん緊張している」と明かした森崎に、向井が伝えた予想外のアドバイスとは。2人がお互いを「撮りあいっこ」した、ほかでは見られない貴重な写真の数々も披露している。
巻頭特集は「女性が輝ける皇室」。存在感を増す愛子さまや佳子さまら若い女性皇族の今後のキャリアや、三笠宮家の新たな動きまで、注目の論点を多角的に考える。確実視される初の女性総理誕生や、ガザ和平案の行方など、国内外のニュースの読み解きや、サーフィン競技で東京五輪銀メダリストの五十嵐カノア選手へのインタビューも掲載。現代の肖像では「脱能力主義」で注目の組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏を追った。
