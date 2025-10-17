声優・大空直美、細菌性扁桃炎の疑いで入院「検査および治療が必要との診断」 『ウマ娘』のイベントは出演見合わせ
声優の大空直美が、細菌性の扁桃炎の疑いによる入院と治療のため、19日に予定されていた『ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier 秋公演』への出演を見合わせることが17日、発表された。
【写真】前日には…Xで元気に美味しそうな料理の写真を投稿していた大空直美
所属事務所・青二プロダクションの公式サイトでは「弊社所属の大空直美につきまして、体調不良のため医療機関を受診した結果、細菌性の扁桃炎の疑いがあり、入院による検査および治療が必要との診断を受けました」と報告。
続けて「これに伴い、医師の指導のもと、2025年10月19日（日）に出演を予定しておりました『ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier 秋公演』への出演を見合わせることとなりました」と説明した。
最後は「出演を楽しみにしてくださっていた皆様をはじめ、関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」とし「何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。
大空は、立命館大学映像学部卒業、青二塾大阪校第28期卒業。代表作は『アイドルマスターシンデレラガールズ』の緒方智絵里役、『宇崎ちゃんは遊びたい！』の宇崎花役、『ウマ娘 プリティーダービー』タマモクロス役など。
