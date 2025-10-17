【シュガーバターの木】4年ぶりに「ショコラバターの木」が復刻。涼しくなってきた今だけの限定スイーツだよ

グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」では、2025年10月15日から限定商品「ショコラバターの木」を販売しています。

ホワイトショコラを大胆にたっぷりと

毎シーズンごとに季節限定の味わいを販売している「シュガーバターの木」が、ブランド誕生15周年を記念し、根強いファンが多いという「ショコラバターの木」を4年ぶりに復刻しました。

芳醇な発酵バターを感じられる特製のシリアル生地に、ホワイトショコラをたっぷりと大胆に流しかけた一品。涼しくなってきた今の時期だけの、約12万枚の限定商品で、背徳感のあるミルキー感と、軽やかなサクサク食感を楽しめます。

10枚入、参考価格は1274円。購入は1人2点までです。

販売店は、「シュガーバターの木」大丸東京店、西武池袋店、そごう横浜店、阪急うめだ店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、博多阪急店、JR上野駅店、JR大宮駅店、羽田空港第1ターミナル店、羽田空港第2ターミナル店、「パクとモグ」小田急町田店、JR東京駅「銀のぶどう −SWEETS GATE TOKYO−」（改札内）。

このほか一部姉妹店で販売する場合や、販売店が予告なく変更される場合があります。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部