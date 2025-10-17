モデルのジョナサン・シガー（41）が17日、インスタグラムを更新。結婚を報告した。

ジョナサンは「ご報告です。5時に夢中！で発表させて頂いた通り、このたび、独身を卒業し、結婚しました」と結婚を報告した。

続けて「いつも支えてくれる皆さんに心から感謝しています。これまで以上に『笑い』と『愛』に満ちた人生を歩んでいけるよう、日々努力してまいります公私ともに新たなスタートとなりますが、引き続き温かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけ「あ、番組は卒業しません！笑」と笑いを誘った。

この投稿にフォロワーからは「えーーーー！！独身貴族プレイボーイ番長卒業？」「ジョナサン独身卒業＆ご結婚おめでとうございます」「明るく楽しい家庭になりそうですね」「これからも楽しい5時に夢中を盛り上げてください。頑張れジョナサン」とコメントが寄せられている。

ジョナサンは16日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演し、結婚を発表、お相手は一般人女性と公表した。

ジョナサンはNHK連続テレビ小説「あんぱん」、TBS「クロサギ」等に出演し話題となっている。