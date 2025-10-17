世界自然遺産の白神山地で、旅行会社を対象に現地交流会が開かれました。



白神山地をベースにした旅行商品の開発に意欲を見せるツアープランナーに、その魅力はどう映ったのか。



取材しました。



白神山地の入口、藤里町の岳岱自然観察教育林です。



紅葉まではもう少し。



この日は、さわやかな秋風が吹いていました。



旅行会社のツアープランナーを対象にした現地交流会は、世界自然遺産地域を有する国内の自治体が連携して取り組んでいるものです。





カメラが密着したのは、白神山地を知り尽くした地元のガイド斎藤栄作美さんのグループ。斎藤栄作美さん「白神山地においでいただいた人たちに、白神山地を見てもらう、感じてもらうためにどうしましょうか、ということから始まりました」この森を語る上で欠かせないのが「400年ブナ」の存在です。斎藤栄作美さん「白神山地の主だったと」「この落葉樹は隣と隣が全部つながっていくんです。全部。だから急斜面でも、下も助かる、助かる。全部お互い助けるんです」バイヤー「会話してるんじゃないですか」斎藤栄作美さん「（会話してるんです）わたし、それを根っこワークといういい方すんですけど」「白神の森というのは常に次の世代が作られていて、それが途切れなく続いているところの評価も大きいと」木の子交通株式会社 取締役 高野 嘉蒅さん「秋田で観光、旅行商品を作ったことはありませんでしたので、秋田に行けることは新鮮。さらに世界自然遺産もあることは、一般の方から富裕層まで、ネイチャー・大自然絶対に来たいと、自分がいまの時点で思っていますので。必ず販売したいと思っております」大自然を満喫したあとは体験型のプログラムが設けられました。その1つ、アロマウォーター作りです。使う材料は秋田杉とクロモジ。香りの違いなどを実感しました。ツアープランナーからは体験プログラムの時間や料金など具体的な質問が出されました。THE BACKSTREET GUIDES㈱ 最高執行責任者 末永理恵さん「日本に来日するお客様2回目3回目と増えているので、日本の中でも地方都市の方に今後ドンドン足も向っていくと思いますし、森林浴とか日本の香りというのも、文化、歴史のほかに続くコンテンツになるんじゃないかと思っています」悠久の時を超えて なお原生の姿のままの白神山地をどうやって次の世代に残していくのか。それと同時に観光資源としてどう活用していくのか。模索はこれからも続きます。