毎週日曜に放送されているNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』に中山秀征、太田光（爆笑問題）、中村莟玉が出演することが発表された。

本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・蔦屋重三郎（横浜流星）を主人公とした笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマ。舞台は、文化隆盛の江戸時代中期。蔦重は、喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝、滝沢馬琴を見出し、日本史史上最大の謎のひとつ“東洲斎写楽”を世に送り出す。日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても“面白さ”を追求し続ける。

主人公・蔦屋重三郎役で横浜流星が主演を務め、『おんな城主 直虎』（NHK総合）、『大奥』（NHK総合）などの森下佳子が脚本を手がける。

中山が演じるのは、書家であり国学者・加藤千陰。蔦重とてい（橋本愛）は彼のもとを訪れる。

太田が演じるのは、評判の人相見・大当開運。蔦重がその能力を買って耕書堂に呼ぶ。

中村が演じるのは、鱗形屋の次男・万次郎。西村屋に養子に入り、二代目となる。

（文＝リアルサウンド編集部）