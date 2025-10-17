ºòµ¨²¦¼Ô¥µ¥ó¥Àー¤¬Í¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¡¿2025－26¥·ー¥º¥óGM¥µー¥Ù¥¤①¥Áー¥à¡¢¥³ー¥ÁÊÔ
¡¡10·î10Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö9Æü¡Ë¡£NBA¤Î2025－26¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤òÌó2½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¡ØNBA.com¡Ù¤Ø¡ÈGM¥µー¥Ù¥¤¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÁ´30¥Áー¥à¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡ÊGM¡Ë¤¿¤Á¤¬¼«¥Áー¥à°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤ä¥³ー¥Á¤ËÅêÉ¼¤¹¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥Áー¥à¡¢¥³ー¥Á¤Ë´Ø¤¹¤ë·ë²Ì¤òÆÀÉ¼Î¨¤Î½ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢¡¢£2025－26¥·ー¥º¥ó GM¥µー¥Ù¥¤·ë²Ì①
¢¡¡ã¥Áー¥àÊÔ¡ä
¡¦¡ÖNBA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë2026¡×¤òÀ©¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ï¡©
£±°Ì ¥µ¥ó¥Àー¡§80%
£²°Ì ¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¡§7%
ー°Ì ¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡§7%
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆÀÉ¼¥Áー¥à¢ª¥í¥±¥Ã¥Ä¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥¹
¡¦¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î¾å°Ì4¥Áー¥à¤Ï¡©
£±°Ì ¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¡§35%
£²°Ì ¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡§31%
£³°Ì ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡§20%
£´°Ì ¥Ûー¥¯¥¹¡§5%
¡¦¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î¾å°Ì4¥Áー¥à¤Ï¡©
£±°Ì ¥µ¥ó¥Àー¡§38%
£²°Ì ¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡§24%
£³°Ì ¥í¥±¥Ã¥Ä¡§17%
£´°Ì ¥¦¥ë¥Ö¥º¡§9%
¡¦¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¥Áー¥à¤Ï¡©
£±°Ì ¥Ûー¥¯¥¹¡§53%
£²°Ì ¥í¥±¥Ã¥Ä¡§27%
£³°Ì ¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡§10%
£´°Ì ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡§7%
£µ°Ì ¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§3%
¥Ûー¥¯¥¹¿·²ÃÆþ¤Î¥Ý¥ë¥¸¥ó¥®¥¹[¼Ì¿¿]=Getty Images
¡¦¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤ËºÇ¤âÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿Êä¶¯¤Ï¡©
£±°Ì ¥í¥±¥Ã¥Ä¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È³ÍÆÀ¡§73%
£²°Ì ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥º¥â¥ó¥É¡¦¥Ù¥¤¥ó³ÍÆÀ¡§17%
¢¨¾å°Ì2¤Ä¤Î¤ß
¡¦ºÇ¤â²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤ÎÊä¶¯¤Ï¡©
£±°Ì ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥º¥â¥ó¥É¡¦¥Ù¥¤¥ó³ÍÆÀ¡§17%
£²°Ì ¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Î¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó³ÍÆÀ¡§13%
£³°Ì ¥Ûー¥¯¥¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥×¥¹¡¦¥Ý¥ë¥¸¥ó¥®¥¹³ÍÆÀ¡§10%
£´°Ì ¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¤Î¥í¥ó¥¾¡¦¥Üー¥ë³ÍÆÀ¡§7%
ー°Ì ¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ê¥ó¥º³ÍÆÀ¡§7%
ー°Ì ¥í¥±¥Ã¥Ä¤Î¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥£¥Ëー¡¦¥¹¥ß¥¹³ÍÆÀ¡§7%
ー°Ì ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤Î¥É¥ê¥åー¡¦¥Û¥ê¥Çー³ÍÆÀ¡§7%
ー°Ì ¥¹¥Ñー¥º¤Î¥ëー¥¯¡¦¥³ー¥Í¥Ã¥È³ÍÆÀ¡§7%
¢¨¾å°Ì8¤Ä¤Î¤ß
¡¦2025－26¥·ー¥º¥ó¤ËºÇ¤âÌö¿Ê¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ï¡©
£±°Ì ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡§47%
£²°Ì ¥Ûー¥¯¥¹¡§20%
ー°Ì ¥¹¥Ñー¥º¡§20%
£´°Ì ¥·¥¯¥µー¥º¡§10%
£µ°Ì ¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¡§3%
¡¦¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤ËºÇ¤â¶Ã¤¤¤¿Æ°¤¤Ï¡©
£±°Ì ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ç¥¤¥ß¥¢¥ó¡¦¥ê¥éー¥É¤ò¥¦¥§¥¤¥Ö&¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡§43%
£²°Ì ¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥¿ー¥Êー¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒ¡§30%
£³°Ì ¥Ûー¥¯¥¹¤È¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸¢¤Î¥È¥ìー¥É¡§7%
ー°Ì ¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¥¢¥á¥ó¥ÐーÊü½Ð¡§7%
º£²Æ¥ê¥éー¥É¤¬¸ÅÁã¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤ØÉüµ¢[¼Ì¿¿]=Getty Images
¡¦NBA¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¥Áー¥à¤Ï¡©
£±°Ì ¥µ¥ó¥Àー¡§83%
£²°Ì ¥¦¥ë¥Ö¥º¡§7%
ー°Ì ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡§7%
£´°Ì ¥í¥±¥Ã¥Ä¡§3%
¡¦¸«¤Æ¤¤¤ÆºÇ¤â³Ú¤·¤¤¥Áー¥à¤Ï¡©
£±°Ì ¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡§27%
ー°Ì ¥µ¥ó¥Àー¡§27%
£³°Ì ¥Ú¥¤¥µー¥º¡§20%
£´°Ì ¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡§7%
ー°Ì ¥¦¥ë¥Ö¥º¡§7%
¢¨¾å°Ì5¥Áー¥à¤Î¤ß
¡¦¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Ûー¥à¥³ー¥È¡¦¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤ò»ý¤Ä¥Áー¥à¤Ï¡©
£±°Ì ¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡§43%
ー°Ì ¥µ¥ó¥Àー¡§43%
£³°Ì ¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡§7%
¢¨¾å°Ì3¥Áー¥à¤Î¤ß
¡¦º£¥·ー¥º¥ó¤ËºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤Ê¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Áー¥à¤Ï¡©
£±°Ì ¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¡§40%
£²°Ì ¥µ¥ó¥Àー¡§30%
£³°Ì ¥Ê¥²¥Ã¥Ä¡§20%
¢¨¾å°Ì3¥Áー¥à¤Î¤ß
¡¦º£¥·ー¥º¥ó¤ÎÀ®¸ù¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇºÇ¤âÆñ¤·¤¤¥Áー¥à¤Ï¡©
£±°Ì ¥·¥¯¥µー¥º¡§47%
£²°Ì ¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¡§7%
ー°Ì ¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡§7%
ー°Ì ¥í¥±¥Ã¥Ä¡§7%
ー°Ì ¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡§7%
ー°Ì ¥ì¥¤¥«ー¥º¡§7%
ー°Ì ¥°¥ê¥º¥êー¥º¡§7%
ー°Ì ¥Ú¥ê¥«¥ó¥º¡§7%
¢¨¾å°Ì8¥Áー¥à¤Î¤ß
¡¦ºÇ¤â¾Íè¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¥ä¥ó¥°¥³¥¢¤òÍÊ¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ï¡©
£±°Ì ¥µ¥ó¥Àー¡§50%
£²°Ì ¥¹¥Ñー¥º¡§27%
£³°Ì ¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¡§10%
ー°Ì ¥í¥±¥Ã¥Ä¡§10%
£µ°Ì ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡§3%
¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥«¥Ë¥ó¥°¥Ï¥à[¼Ì¿¿]=Getty Images
¢¡¡ã¥³ー¥ÁÊÔ¡ä
¡¦NBA¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡Ê°Ê¹ßHC¡Ë¤Ï¡©
£±°Ì ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ýー¥ë¥¹¥È¥é¡Ê¥Òー¥È¡Ë¡§52%
£²°Ì ¥Þー¥¯¡¦¥Ç¥¤¥°¥Îー¥È¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡Ë¡§34%
£³°Ì ¥¿¥í¥ó¡¦¥ëー¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡Ë¡§7%
¢¨¾å°Ì3Ì¾¤Î¤ß
¡¦HC¤ÎÃæ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤«¤Ä¥â¥Á¥Ùー¥¿ー¤Ï¡©
£±°Ì ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ýー¥ë¥¹¥È¥é¡Ê¥Òー¥È¡Ë¡§28%
£²°Ì ¥¤ー¥á¥¤¡¦¥æ¥É¥«¡Ê¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ë¡§24%
£³°Ì ¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥«ー¡Ê¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ë¡§14%
ー°Ì ¥¸¥çー¡¦¥Þ¥ºー¥é¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§14%
£µ°Ì ¥¿¥í¥ó¡¦¥ëー¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡Ë¡§7%
¢¨¾å°Ì5Ì¾¤Î¤ß
¥Òー¥È¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥¹¥Ýー¥ë¥¹¥È¥éHC[¼Ì¿¿]=Getty Images
¡¦»î¹çÃæ¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤ò¸«¤»¤ëHC¤Ï¡©
£±°Ì ¥¿¥í¥ó¡¦¥ëー¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡Ë¡§40%
£²°Ì ¥Þー¥¯¡¦¥Ç¥¤¥°¥Îー¥È¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡Ë¡§23%
£³°Ì ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥«ー¥é¥¤¥ë¡Ê¥Ú¥¤¥µー¥º¡Ë¡§13%
ー°Ì ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ýー¥ë¥¹¥È¥é¡Ê¥Òー¥È¡Ë¡§13%
¢¨¾å°Ì4Ì¾¤Î¤ß
¡¦¥Ù¥¹¥È¤Ê¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤ëHC¤Ï¡©
£±°Ì ¥ê¥Ã¥¯¡¦¥«ー¥é¥¤¥ë¡Ê¥Ú¥¤¥µー¥º¡Ë¡§53%
£²°Ì ¥±¥Ëー¡¦¥¢¥È¥¥ó¥½¥ó¡Ê¥¥ã¥Ð¥ê¥¢ー¥º¡Ë¡§10%
ー°Ì ¥¯¥ê¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥Á¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¡§10%
£´°Ì ¥Þー¥¯¡¦¥Ç¥¤¥°¥Îー¥È¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡Ë¡§7%
ー°Ì ¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥«ー¡Ê¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¡Ë¡§7%
¢¨¾å°Ì5Ì¾¤Î¤ß
¡¦¥Ù¥¹¥È¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÀïÎ¬¤ò»ý¤ÄHC¤Ï¡©
£±°Ì ¥Þー¥¯¡¦¥Ç¥¤¥°¥Îー¥È¡Ê¥µ¥ó¥Àー¡Ë¡§37%
£²°Ì ¥¤ー¥á¥¤¡¦¥æ¥É¥«¡Ê¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ë¡§23%
£³°Ì ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ýー¥ë¥¹¥È¥é¡Ê¥Òー¥È¡Ë¡§13%
£´°Ì ¥¿¥í¥ó¡¦¥ëー¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡Ë¡§10%
ー°Ì ¥¸¥çー¡¦¥Þ¥ºー¥é¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§10%
¢¨¾å°Ì5Ì¾¤Î¤ß
¡¦NBA¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¡ÊAC¡Ë¤Ï¡©
£±°Ì ¥Þ¥¤¥«ー¡¦¥Î¥ê¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¡§25%
£²°Ì ¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ð¥ó¡¦¥¬¥ó¥Ç¥£¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡Ë¡§14%
£³°Ì ¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥¤¥Óー¡Ê¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ë¡§11%
£´°Ì ¥µ¥à¡¦¥«¥»ー¥ë¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡§7%
ー°Ì ¥¯¥ê¥¹¡¦¥¯¥¤¥ó¡Ê¥Òー¥È¡Ë¡§7%
¢¨¾å°Ì5Ì¾¤Î¤ß
¡ÚÆ°²è¡Ûºò¥·ー¥º¥ó¤Î²¦¼Ô¥µ¥ó¥Àー¤¬¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç·è¤á¤¿¹¥¥×¥ìー½¸¡ª