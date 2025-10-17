YU（楊宇騰YU）が、シングルCD『ひとりごと/ Your Giver』を2026年1月13日にリリースする。

今作は、10月22日に配信リリース予定の「ひとりごと」と、11月26日に先行配信予定の「Your Giver」を収録した2曲入りスペシャルシングル。さらに特典DVDには30歳を記念して開催された『YU 30th Birthday Live Event～THIS IS YU～』のライブダイジェスト、先日行われた『YU 5th Anniversary Fan Meeting -vs YU-』のライブダイジェスト、さらにイベントで配信されたツアーメイキング映像3公演分が収録される。

10曲目となる新曲「ひとりごと」は、螺旋の中にいるような日常を描いたロッカバラード。変わらない現実に迷いながらも「明日は少し良い日になるといいな」という願いがひとりごとのように綴られている。続く11曲目の新曲「Your Giver」は鋭意制作中だ。今作も百田留衣（agehasprings）がプロデュースを担当している。

初回限定盤は、通常盤のCD＋DVDに加えて、三方背アウターケースとアクリルスタンド付きの仕様に。さらに初回限定盤、通常盤それぞれにフォトカードが封入される。また、オフィシャルファンクラブ『YU to YOU（ユーチュー）』の会員限定特典としては、オンラインショップ『アスマート』の専用カートで初回限定盤を購入すると先着で『YU 5th Anniversary Asia Tour -vs YU- 』東京公演のライブ音源CDがプレゼントされる。いずれも本日10月17日より予約開始。さらに、東京 タワーレコード渋谷店では発売前日の2026年1月12日より『直筆サイン入りチェキ』の店頭抽選会も行われる。

また、本作を携えて31歳のバースデーライブ『YU 31st Birthday Live Event-Be YU, Be YOU -』を開催。今回は“YUと会場に集まる皆さんが、自分らしさを感じられる特別な瞬間を過ごすこと”をテーマとしており、デビュー都市である台北を皮切りに、愛知、東京での開催も決定。東京は初となるライブハウス公演となっており、duo MUSIC EXCHANGEにて行われる。本公演にはバンドマスターとして杉本雄治（ONCE）も帯同する。

さらに、来年2月14日にはCD発売を記念したリリースイベントを東京 渋谷HMV&BOOKS SHIBUYAにて開催。本イベントへは、HMV&BOOKS onlineの特設サイトにて期間内に購入すると参加可能に。対面イベント（先着）やサイン会（抽選）とオンラインビデオ通話会（抽選）など、様々なイベントに参加できる。詳細は公式サイトへ。

（文＝リアルサウンド編集部）