LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）がInstagramを更新。黒髪ショートボブの新ビジュアルを披露し、さまざまなヘアアレンジを見せている。

【写真】LE SSERAFIMサクラ、変化ある黒髪ショートボブのアレンジ（3本）／ショートボブの前は、胸下あたりまでのロングヘアで魅了

■サクラの新たな一面を感じられるビハインドショット

サクラは、10月24日にリリースされるLE SSERAFIMの1stシングル「SPAGHETTI」のコンセプトフォトで、これまでの黒髪ロングからショートボブに変身し大きな話題に。本投稿は、そのビハインドショットだ。

■ウェービーな黒髪ショートで魅せるサクラ（LE SSERAFIM）

1つ目のビハインドでは、コンセプトフォト「CHEEKY NEON PEPPER」での姿を公開。ゆるくウェーブのかかった黒髪と、どこか遠くを見つめるような眼差しが印象的で、サクラの新たな一面を感じさせる。

■自転車に乗り配達中のルセラフィム・サクラ

続く「KNOCKING BASIL」ビハインドは、川沿いを自転車で走る赤のポロシャツの配達員姿の撮影風景。黒髪ストレートボブに羽のついた赤のヘルメットが小顔を引き立てる。

■白タンクトップ×手編み帽子でナチュラルな可愛さ

「WEIRD GARLIC」の投稿では、1枚目、デコルテの美しさが際立つ白のタンクトップにチュチュのついた赤いボトムスで、市場の店先に腰掛けるサクラ。2枚目以降のショットではクシュっとウェーブした髪に花モチーフの手編み帽子を被っている。

SNSでは「黒髪ショートボブかわいすぎる」「宇宙一かわいいだいすき」「どのヘアアレンジもかわいすぎ」「自転車似合う！」「帽子、咲良ちゃんの作品かな？」「どんなコンセプトも自分のものにできちゃうのすごい」など、絶賛のコメントが続々と集まっている。

■写真：黒髪ロングヘアのルセラフィム・サクラ