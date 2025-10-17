NiziU、3rdアルバム『New Emotion』タイトルトラック「♡Emotion」のMV公開！音源の先行配信もスタート
NiziUが、11月19日にリリースする2年4ヵ月ぶりの3rdアルバム『New Emotion』のタイトルトラック「♡Emotion」（読み：ラブエモーション）のMVを公開。先行配信もスタートした。
■「♡Emotion」はデジタル世代のライブソング
「♡Emotion」は、SNSを活用した恋の作戦で、片想いの相手を攻略していく過程を描いたデジタル時代のラブソング。
まるで様々な“恋”の“エモーション”を表すかのような、煌めきのあるテクスチャーのシンセサウンドと豊かな弦楽器の旋律のメロディアスなイントロが、ドラマティックな恋のストーリーラインへの想像力を掻き立てながら、一瞬にして「♡Emotion」の世界へと引き込んでいく。
絶妙な心模様が描かれた歌詞は、切っても切ることができないほど日々SNSと密接なZ世代とも親和性が高く、恋をする誰しもが経験したことのあるようなリアリティなシチュエーションに溢れた“心理戦”が描かれている。
カラフルで“かわいい”が満載のイメージシーンに目を奪われるMVも必見。歌詞にマッチしたキュートな振り付けとメロディやリズムラインに合わせた音ハメがまさにハマりどころなダンスにも注目だ。
先行配信を記念したデジタルキャンペーンもスタートした。詳細はオフィシャルサイトで。
なお、10月17日放送のテレビ朝日『ミュージックステーション』に出演し、「♡Emotion」を披露する。
■リリース情報
2025.10.17 ON SALE
DIGITAL SINGLE「♡Emotion」
2025.11.19 ON SALE
ALBUM『New Emotion』
