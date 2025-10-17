Snow Man向井康二『AERA』表紙に登場！自身のルーツでもあるタイで仕事をする思いを語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの向井康二が10月20日発売の『AERA 10月27日号』（朝日新聞出版）の表紙を飾る。

■向井康二の連載には森崎ウィンが登場

誌面には、蜷川実花がタイをイメージして撮り下ろした色彩にあふれる8点の写真とともに、合計9ページでグラビアとインタビューを掲載。

10月31日公開の日タイ共同制作映画『（LOVE SONG）』で単独初主演を務めることに対し、「自分にとっても大きな出会い」と語る向井が、自身のルーツでもあるタイで仕事をする思いや、「言葉にすることは大事」という考えを語った。

そんな向井にとっての、タイ語で言う「プロムリキット（運命）」、そして「俺の太陽（自分の源）」とは？

また、向井の連載「白熱カメラレッスン」は『（LOVE SONG）』Specialとして、『（LOVE SONG）』で向井とW主演を務めた森崎ウィンが登場。ともにカメラを趣味とするふたりによる、楽しいフォトセッションの様子を届ける。

普段は人を撮ることがないため、「今日いちばん緊張している」と明かした森崎に、向井が伝えた予想外のアドバイスとは？ ふたりがお互いを「撮りあいっこ」した、他では見られない貴重な写真の数々は必見だ。

■書籍情報

2025.10.20 ON SALE

『AERA（アエラ）2025年10月27日増大号』

