中国の次世代実力派シンガーLars Huang黄子弘凡が『TFT』初登場！「この感覚はとても特別で唯一無二」

中国の次世代実力派シンガー・Lars Huang 黄子弘凡が、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。
■夢を追い求めるすべての人に響くダイナミックなアンセム
音楽活動だけではなく俳優など幅広いジャンルで活躍する彼が今回披露するのは、温かく情熱的なメロディが特徴的な人気曲「Grow up」。
歌詞の繊細なストーリーテリングと強いメロディが絡み合い、夢を追い求めるすべての人に響くダイナミックなアンセムとなった本楽曲を、『THE FIRST TAKE』だけの特別な一発撮りで披露。
『THE FIRST TAKE』第601回は、10月17日22時よりプレミア公開。
https://www.instagram.com/hzhf_larsss