「日経225ミニ」手口情報（17日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限3万1030枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月17日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万1030枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 31030( 30030)
ソシエテジェネラル証券 14049( 13549)
楽天証券 3881( 1817)
SBI証券 3850( 1742)
松井証券 756( 756)
三菱UFJeスマート 510( 456)
日産証券 330( 330)
マネックス証券 297( 297)
JPモルガン証券 1686( 186)
フィリップ証券 143( 143)
ドイツ証券 113( 113)
岩井コスモ証券 71( 71)
バークレイズ証券 70( 70)
インタラクティブ証券 32( 32)
東海東京証券 19( 19)
立花証券 10( 10)
豊証券 7( 7)
BNPパリバ証券 3( 3)
光世証券 2( 2)
共和証券 1( 1)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 235049( 234909)
ソシエテジェネラル証券 146462( 146462)
SBI証券 83515( 41091)
バークレイズ証券 31488( 31488)
松井証券 28961( 28961)
サスケハナ・ホンコン 24566( 24566)
楽天証券 46320( 22600)
日産証券 13932( 13932)
JPモルガン証券 12726( 12726)
三菱UFJeスマート 12606( 7314)
モルガンMUFG証券 6206( 6206)
ビーオブエー証券 5830( 5830)
BNPパリバ証券 4592( 4592)
マネックス証券 4274( 4274)
野村証券 3981( 3973)
みずほ証券 3282( 3278)
ゴールドマン証券 3151( 3125)
東海東京証券 2468( 2464)
UBS証券 2303( 2303)
フィリップ証券 2244( 2244)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 219( 219)
ABNクリアリン証券 215( 215)
松井証券 32( 32)
楽天証券 65( 31)
フィリップ証券 29( 29)
SBI証券 68( 28)
三菱UFJeスマート 33( 23)
JPモルガン証券 12( 12)
マネックス証券 10( 10)
日産証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース