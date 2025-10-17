「TOPIX先物」手口情報（17日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限9510枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月17日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9510枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9510( 9510)
ソシエテジェネラル証券 6349( 6349)
バークレイズ証券 1628( 1628)
ゴールドマン証券 1414( 1360)
ビーオブエー証券 1276( 1276)
サスケハナ・ホンコン 1111( 1111)
JPモルガン証券 825( 825)
モルガンMUFG証券 770( 770)
UBS証券 345( 345)
シティグループ証券 281( 281)
日産証券 215( 215)
野村証券 120( 120)
SBI証券 157( 109)
ドイツ証券 52( 52)
BNPパリバ証券 48( 48)
みずほ証券 21( 21)
HSBC証券 21( 21)
インタラクティブ証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 12( 12)
松井証券 10( 10)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース