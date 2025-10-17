クロミやシナモロールがジップロックに、初のデザインコラボシリーズ登場
旭化成ホームプロダクツから、サンリオの人気キャラクターとコラボした「ジップロック」シリーズが11月1日より全国で数量限定発売される。「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」がデザインされた3種類のアイテムが登場し、冬のキッチンやお弁当時間を彩る。
【写真】もったいなくて使えない⋯クロミデザインのジップロック
今回のコラボは、ジップロックシリーズ史上初の試み。スクリュー式で密閉性の高い「ジップロック スクリューロック」と、重ねやすく使いやすい「ジップロック コンテナー 長方形」の2種3商品が展開される。
「ハローキティ」デザインは730mlと300mlの2サイズセットで、鮮やかな赤のフタが特徴。フルーツやおかずの保存だけでなく、電子レンジ対応で温めも可能だ。
「クロミ」デザインは473mlのサイズで、落ち着いたパープルのフタがシックな印象。副菜やお菓子の保存に最適で、スタイリッシュなランチタイムを演出する。
「シナモロール」デザインは480mlと820mlの長方形タイプ。重ねて収納でき、作り置きやお弁当箱としても活用できる。
すべて電子レンジ対応で、通常品と同じ耐熱性を備える。数量限定のため、なくなり次第販売終了となる。販売は全国のスーパーやホームセンター、ドラッグストアなどで行われる予定だ。
