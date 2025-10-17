藤井聡太竜王（23）＝王将など7冠＝が佐々木勇気八段（31）を挑戦者に迎える第38期竜王戦7番勝負第2局は17日、福井県あわら市「美松」で2日目が指し継がれ午後2時13分、後手・藤井が68手で勝利した。終局時刻としては22年度竜王戦第4局、24年度竜王戦第6局の3時21分を1時間以上短縮する自身最速勝利だった。

佐々木は先手番を活かせず連敗発進した。第4局まで2勝2敗で通過した前期と同じ星取りにできず、「攻め方を含めて研究が行き届いてなかった。読みではカバーできない。できれば知識として持っておきたい将棋だった」。終局後、反省の弁を述べた。

対局中の読みの量で他を圧倒する絶対王者。対抗するなら事前研究を整理して臨み、藤井に時間を使わせることで優位に立つ。数少ない対藤井の「勝利の方程式」を実践できなかった。1日目昼食休憩前後から2時間6分、長考。「実際にあまり指したことがなくて。お互いの王の距離感が難しかった」。角換わり早繰り銀には早繰り銀。これまで相手に合わせてきた藤井だが今回、先手の早繰り銀には腰掛け銀で迎え撃つ作戦だったという。

終局後、2人で対局会場から離れた大盤解説会場へ向かった。封じ手を含め、この日の指し手はわずか15手。会場を埋めた観客への思いからだろう。佐々木はあいさつ、一局の感想に加えて「終局が早い。ここに盤が用意されているので」。藤井との大盤を使った感想戦を開始した。「（第3局では）少しは見せ場を作りたい」。その思いは31日からの京都・仁和寺対局でぶつける。