ROLAND「明大祭」出演決定 トークショー開催【学祭JACK2025】
【モデルプレス＝2025/10/17】ROLANDが、11月3日に開催される「学祭JACK2025in 明大祭〜ローランドトークショー〜」に出演することが決定した。
【写真】ROLAND、13kg減ボディメイク成功で肉体美披露
「学祭JACK2025」は、首都圏の大学生による企画団体「AGESTOCK実行委員会」が主催する、複数大学の学園祭を横断するイベントである。2024年は全4大学にて9組の豪華ゲストが出演し、盛況のうちに幕を閉じた。2025年は、早稲田大学・明治大学・東京女子大学・一橋大学の4大学で開催。全7組のゲストによるトークショーに加え、早稲田アリーナでは1組のアーティストによるライブを行う。
明大祭では、ROLANDが出演する。カリスマホストとして名を上げた後、経営者やタレントとして活動の場を広げている。「世の中には二種類の男しかいない。俺か、俺以外か」という名言で知られており、唯一無二の個性と発信力で、多くの若者から支持を集めている。本トークショーでは様々なエピソードを通して、来場者に彼独自の世界観を届ける。（modelpress編集部）
【名称】学祭JACK2025in 明大祭〜ローランドトークショー〜開催概要
【日程】2025年11月3日（月・祝）
【開場】13：15【開演】14：00
【会場】明治大学和泉キャンパスラーニングスクエアLS101（和泉ホール）（〒168-0064 東京都杉並区永福1丁目9−1）
