２０２３年春夏のラルフ・ローレンのショーに登場したダイアン・キートンさん/Michael Buckner/WWD/Getty Images

（ＣＮＮ）オスカー女優ダイアン・キートンさんが７９歳で亡くなったというニュースが伝えられたことを受け、２０２２年のラルフ・ローレンのショーに登場したキートンさんの写真がＳＮＳに再浮上している。ランウェーといえば厳粛な雰囲気になりがちだが、キートンさんは楽しげだ。ワインを飲み、笑顔を見せ、音楽に合わせて頭を揺らし、通り過ぎるモデルたちに声援を送る。

この瞬間は、キートンさんの中性的で仕立ての良いスタイルや、有名ブランドがキートンさんを最前列に招きたがった事実を表すだけでなく、キートンさんがファッションを本能的に、心から楽しんでいたことを物語る。

セレブがスタイリストの助けなしに外出することは滅多にない時代（そして誰もがファッショナブルだが、真にスタイリッシュな人がほとんどいない業界）において、キートンさんのアプローチは際立っていた。表現力豊かで不完全ながら常にチャーミング。彼女の個人的なスタイルは、まさにパーソナルだった。ブレザーに山高帽、そして数え切れないほどのタートルネックというワードローブは、紛れもなく彼女そのもの。キートンさん自身がスタイリストだった。

「ダイアンはいつも自分のテンポで歩いていた。生き方も、世界に対する見方も、私たちに与える感情も」。ラルフ・ローレンは１２日、ＳＮＳにそう投稿した。「彼女は本物で、個性的で、思いやりにあふれていた。いつも彼女そのままの、唯一無二の存在だった」

キートンさんがハリウッドに登場したのは、ファッション業界がスターの全ての外観を作り上げることに執着するようになる前の時代だった。そしてキートンさんは有名になる前からファッションを愛していた。２０２４年に出版した著書「Ｆａｓｈｉｏｎ Ｆｉｒｓｔ」では、アクセサリーに魅せられた子ども時代や、母が自宅のミシンで仕立ててくれた服のことを回想している。

１９７０年代、「ゴッドファーザー」３部作の第１作で有名になる頃には既にそのスタイルは研ぎ澄まされ、スクリーンで事実とフィクションの境界があいまいになった。

普通であれば、俳優のスタイルを衣装だけで判断するのは公平とはいえない。しかし１９７７年の映画「アニー・ホール」でキートンさんがまとった衣装は、あの役にぴったりだった。これを指示したウディ・アレン監督は、キートンさんをモデルにこの登場人物を作り上げ（この映画自体、２人の関係そのものだった）、ホールがまとったメンズウェア――ゆったりした帽子、ルーズなスラックス、オーバーサイズの襟付きシャツ、ベストの下からはみ出たネクタイ――は、多くの点でキートンさんそのものだった。

この役でアカデミー賞に選ばれたキートンさんが受賞式でまとった装いも、まぎれもなくキートンさんだった。アルマーニのダブルのブレザーにピンクのカーネーションをあしらい、パンツの上にストライプのスカートを重ねたスタイル。レッドカーペットで伝統的なイブニングドレスからはみ出す人がほとんどいなかった当時、この装いは中性的なスタイルに個性があふれ出ていた。役になり切った衣装では決してない。アニー・ホールの時代がとうに終わっても、山高帽やプリーツパンツ、タキシードへの愛着は生き続けた。幅広のベルトや個性的なメガネ、スカーフ、ポケットチーフなど、あらゆるアクセサリーへのこだわりもまた、どんな衣装にも自分らしさを表現する個性の表れだった。

かといってキートンさんのスタイルが進化しなかったわけではない。ファッションウィークやランウェーショーで撮影されたキートンさんの写真からは、常にトレンドをキャッチして、自分のワードローブに取り入れていたことがはっきり分かる。境界を押し広げてシルエットで遊びたい時はコムデギャルソンやトム・ブラウン。ミニ丈の黒いドレスや水玉模様のスカート姿を披露して、自分の着こなしが完璧に仕立てられたパンツスーツだけにとどまらないことを評論家に見せつけた。

キートンさんの衣装も進化した。「恋愛適齢期」のような後期の映画では、裕福な米東西両岸の典型的な女性像を身に着けた。カシミアやパリッとしたシャツ、白いジーンズをまとったその振る舞いは、時として脚本以上に特権を表現していた。俳優として、そして人として、キートンさんは服に語る力があることをよく知っていた。

それでも一貫していたことがひとつだけある。キートンさんは自分のことを、ファッションほど真剣にとらえていなかった。前述の著書では自分のミスや失敗のエピソードに１章を割いている。例えば「ワーストドレッサー」と評される羽目になった２００４年の燕尾服風スーツのように。「この本に没頭するほど自分の選択を面白いと思うようになった。とにかく面白すぎ」とキートンさんはＷｏｍｅｎ’ｓ Ｗｅａｒ Ｄａｉｌｙに語っている。「私はこの章が一番好きかも。だって自分自身を笑えないのなら、人生っていったい何？」