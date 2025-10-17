須田亜香里、2026年カレンダー決定 水着姿・部屋着姿…夏のベトナムロケで魅せる「人生最大に腹筋が消滅している」
【モデルプレス＝2025/10/17】元SKE48の須田亜香里が、2026年カレンダー（※タイトル未定／講談社）を12月17日に発売することが決定。先行カットも解禁された。
【写真】33歳元アイドル、ほっそり美脚大胆披露
今回のロケ地はベトナム。美しい海や自然が広がるリゾート地・ダナンと、ノスタルジックな古都の面影を残す観光都市・ホイアンで撮影した。
チャーミングな水着姿やリラックスモードな部屋着姿、そして須田本人がアイデアを出した数々の衣装など、普段は見ることのできないさまざまな姿を収録。“手に取ってくださった方にとって、2026年が明るく幸せな時間で沢山溢れるように”と願いを込めて制作した作品となっている。
また、カレンダーの発売を記念して発売記念イベントを開催。写真集のお渡しをはじめ、様々な特典を用意。詳細は各書店のイベントページで順次公開予定である。（modelpress編集部）
人生初のベトナム旅行。ロケではなく、もはや旅行でした（笑）。ベトナムらしいナイトマーケット、広い海と空、歴史が残る建造物、贅沢なヴィラなど。それぞれの色とりどりなシチュエーションの中で、なりたい自分にしていただきました。撮影中に食べたフォーが絶品だったので、そのカットが何月に皆様に楽しんでいただけるのか、楽しみです。そして、とにかく食べ物が美味しくてモリモリ食べていたので、人生最大に腹筋が消滅している作品となっております（笑）。ファンの皆様からもリクエストの多かった卓上カレンダー。喜んでいただけますように。
2025年12月20日（土）東京・六本木 蔦屋書店
2025年12月27日（土）名古屋・星野書店 近鉄パッセ店
2026年1月10日（土）大阪・梅田 蔦屋書店
【Not Sponsored 記事】
