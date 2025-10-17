元SKE48須田亜香里（33）の2026年カレンダーが12月17日に発売されることが17日、分かった。併せて、先行カットが公開された。

09年にSKE48第3期生として加入。握手会ではその神対応ぶりから「握手会の女王」と称された。グループ卒業後もその親しみやすいキャラクターとトーク力で活躍の幅を広げている。 今回のロケ地はベトナム。美しい海や自然が広がるリゾート地ダナンと、ノスタルジックな古都の面影を残す観光都市ホイアンで撮影。チャーミングな水着姿やリラックスモードな部屋着姿、そして本人アイデアの衣装など、普段見ることのできないさまざまな姿を収録している。

▼須田亜香里コメント

人生初のベトナム旅行。ロケではなく、もはや旅行でした(笑い)。

ベトナムらしいナイトマーケット、広い海と空、歴史が残る建造物、ぜいたくなヴィラなど。それぞれの色とりどりなシチュエーションの中で、なりたい自分にしていただきました。撮影中に食べたフォーが絶品だったので、そのカットが何月に皆さまに楽しんでいただけるのか、楽しみです。

そして、とにかく食べ物がおいしくてモリモリ食べていたので、人生最大に腹筋が消滅している作品となっております(笑い)。

ファンの皆さまからもリクエストの多かった卓上カレンダー。喜んでいただけますように。