スーパーマーケット「ベイシア」の公式Xが2025年10月14日、セルフ式カレーライス・麻婆豆腐における「セルフ式での販売」を19日で休止すると発表した。これに、惜しむ声が寄せられている。

10月20日からパック販売へ

5月13日のベイシア公式Xによると、セルフ式カレーライスは110店舗、麻婆豆腐は12店舗で販売していた。

10月14日にベイシア公式Xは、「【販売休止のお知らせ】」として、

「2025年10月19日（日）をもちまして、セルフ式カレーライス・麻婆豆腐の『セルフ式での販売』を休止いたします」

と伝えた。

この投稿には、「安くてありがたい弁当だったんだよな」「悲しすぎる..」「これはマジで残念。毎週お昼の楽しみだったのに」「嘘だろ...」といった悲しみの声が寄られている。また、「米の価格上昇で 採算性（コスト面）の問題が大きいのかな」「衛生面？」など、理由を推測する書き込みもあった。

J-CASTニュースがベイシアに理由などについて取材を申し込んだところ、公式SNSや店舗掲示以外の情報の案内はできないとする回答が17日にあった。

ベイシア公式Xは11日、「『セルフ式カレーライス・麻婆豆腐』販売休止に際し、多くの温かいお声を賜り心より感謝申し上げます」としつつ、「10月20日（月）よりパック販売を予定しております」と伝えた。