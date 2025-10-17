「嘘だろ...」ベイシア、セルフ式カレー＆麻婆豆腐の「セルフ式販売」休止へ 悲しみの声続々「お昼の楽しみだったのに」
スーパーマーケット「ベイシア」の公式Xが2025年10月14日、セルフ式カレーライス・麻婆豆腐における「セルフ式での販売」を19日で休止すると発表した。これに、惜しむ声が寄せられている。
10月20日からパック販売へ
5月13日のベイシア公式Xによると、セルフ式カレーライスは110店舗、麻婆豆腐は12店舗で販売していた。
10月14日にベイシア公式Xは、「【販売休止のお知らせ】」として、
「2025年10月19日（日）をもちまして、セルフ式カレーライス・麻婆豆腐の『セルフ式での販売』を休止いたします」
と伝えた。
この投稿には、「安くてありがたい弁当だったんだよな」「悲しすぎる..」「これはマジで残念。毎週お昼の楽しみだったのに」「嘘だろ...」といった悲しみの声が寄られている。また、「米の価格上昇で 採算性（コスト面）の問題が大きいのかな」「衛生面？」など、理由を推測する書き込みもあった。
J-CASTニュースがベイシアに理由などについて取材を申し込んだところ、公式SNSや店舗掲示以外の情報の案内はできないとする回答が17日にあった。
ベイシア公式Xは11日、「『セルフ式カレーライス・麻婆豆腐』販売休止に際し、多くの温かいお声を賜り心より感謝申し上げます」としつつ、「10月20日（月）よりパック販売を予定しております」と伝えた。