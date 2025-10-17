『新作』待ってたーーーッ！【ワークマン】見た目も機能性も100点♡「マザーズバッグ」

毎日持つバッグは、見た目も使いやすさも妥協したくない。そんなママたちの願いを叶えてくれそうな「新作マザーズバッグ」が【ワークマン】に登場。今回は、高撥水素材で天候を選ばず使いやすく、収納力や使い勝手の良さにも期待できる優秀バッグを厳選しました。小さなお子さんとのお出かけでも頼りになりそうだから、ぜひチェックしてみて。

スタイリッシュに持てる多機能トート

【ワークマン】「高撥水マザーズキルティングマルチアウトポケットトート」\3,500（税込）

軽やかなキルティング素材が印象的なトート。開口部は巾着仕様でガバッと開くので、物を探しやすく出し入れもしやすくなっています。表側は撥水加工が施されており、雨の日のお出かけも安心。哺乳瓶やペットボトルを立てて入れられる保温保冷ポケットなど、複数のポケットがあるのも便利です。持ち手はアウターの厚みに合わせて長さ調節が可能なのも優秀ポイント。カラーはピンクやブルーを含めた全5色展開です。

バッグインバッグ付きの優れもの

【ワークマン】「高撥水マザーズバッグインバッグインリュック」\3,900（税込）

自立するバッグインバッグが、リュックの中にすっぽり収まっているのが特徴。出し入れ可能 & 複数ポケット付きで整理しやすく、自宅でも外出先や旅行先でも使いやすいのが魅力です。背面ポケット・ベビーカーに引っ掛けられるDカン・ペットボトルの入るサイドポケットなど、便利に使える工夫が多数施されていて、子どもとのお出かけに欠かせないバッグになりそう。

