第１０２回箱根駅伝の予選会は１８日、東京・立川市などで行われる。各校１０〜１４人を選手登録。その中から１０〜１２人がハーフマラソン（２１・０９７５キロ）を一斉スタートし、上位１０人の合計タイムで上位１０校が本戦（来年１月２、３日）の出場権を獲得する。本戦で優勝した青学大を始め、上位１０校はシード校。

前回の予選会１４位で、まさかの敗退を喫した東海大の両角速監督（５９）はレース前日の１７日、スポーツ報知の取材に応じ「登録の１４人全員が走れる状態です。他校を意識するより、自分たちの走りに徹すれば通過できるはずです」と冷静に話した。

昨年の予選会は、季節外れの暑さに見舞われ、レース中に気温は２５度を超えて「夏日」となった。前々回の本戦では１１位でシード権（１０位以内）を逃した東海大は、越陽太（当時４年、現サンベルクス）が終盤に失速して個人総合３９６位、ロホマン・シュモン（当時３年、現４年）がゴール手前約１５メートルで熱中症のため途中棄権したことなどが響き、まさかの１４位で敗退した。

東海大は箱根路でリベンジするため、１年間、地道に練習を重ね、チーム力はアップした。エースの花岡寿哉（４年）をはじめ、兵藤ジュダ（４年）、鈴木天智（４年）ら主力が順当に登録され、前回、悔しさを味わったロホマンも堂々とメンバー入りを果たした。

「登録の１４人全員が明日（１８日）走れる状況です。ロホマンも順調です。１４人全員の集中力を切らさないために出走する１２人は明日の朝に選手に伝えます」と両角監督は表情を引き締めて話した。

今年の予選会から暑さ対策のため、スタート時間が１時間５分早まり、午前８時３０分に号砲が鳴る。１８日の立川市の天気予報は晴れ。最高気温は２６度と予想されているが、１時間２４分でレースが打ち切りとされる時間（９時５４分）の段階では気温２０度には達しない見込み。それでも、東海大の両角監督は「気温よりも湿度が気になりますね。きょうの朝も蒸し暑かったですから」と、あくまで慎重に話した。

東海大は２０１９年箱根駅伝で悲願の初優勝を遂げた。その後も２０年は２位、２１年は５位と上位で戦ったが、２２年は１１位、２３年は１５位、２４年は１１位とシード権を逃し、前回は本戦に出場できなかった。２年ぶり５２回目の出場へ準備万端。「湘南の暴れん坊」の異名を取り戻すための戦いが、始まる。

◆東海大の箱根駅伝予選会登録メンバー

鈴木 天智（４年）

竹割 真（４年）

中井 陸人（４年）

花岡 寿哉（４年）

兵藤ジュダ（４年）

ロホマン・シュモン（４年）

可児 悠貴（３年）

永本 脩（３年）

南坂 柚汰（３年）

佐野 鈴太（２年）

中野 純平（２年）

平井 璃空（２年）

水野 夢大（２年）

松山 優太（１年）

◇第１０２回箱根駅伝予選会開催要項

▽日時、コース １０月１８日午前８時３０分、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地をスタート。立川市街地を回り、国営昭和記念公園にゴールする公認コースのハーフマラソン（２１・０９７５キロ）。世界陸連の世界ランク対象競技会でもある。

▽競技方法 全選手が一斉スタート。各校、１０〜１４人の登録選手の中から１０〜１２人が出場し、上位１０人の合計タイムで争う。留学生は登録２人以内、出場１人以内。上位１０校が本戦の出場権を獲得する。

▽出場資格 関東学生陸上競技連盟男子登録者で２４年１月１日〜２５年１０月５日の有効期間内に１万メートル３４分以内、ハーフマラソン１時間１３分以内の公認記録を有する。

▽関東学生連合 予選会で敗退したチームの選手で編成し、本戦にオープン参加する。