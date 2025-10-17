日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）は１７日、会見し、強化体制の一部変更の変更を発表した。これまでの技術委員会の名称を強化委員会に改めた。新委員長に就任したＢリーグ長崎の社長兼ＧＭの伊藤拓摩氏が今後の日本代表への思いを語った。

伊藤氏は「世界を標準化する」をテーマに掲げる。男子、女子、３人制（３×３）での２８年ロサンゼルス五輪出場をターゲットとし、「全てのカテゴリーで最強なチームを作っていきたい」と目標を語った。そのために必要なことは「最高の一体感をＪＢＡとしてどのように作り出すか」と強化への核となる部分を話した。

代表選考において最も重視することは、選手の熱意。「強いチームとは一体感があり、チームとして同じモチベーションで、高い志を持っていることが大切。それは技術に勝るもの。選考基準として日本のバスケットボール界、代表活動に思いがあるかが大事。それがなければ、そもそも誘わない。それくらい基準の方針としてはしっかりとしていきたい」と強い言葉で指針を示した。

男子代表は１１月からＷ杯アジア地区予選を控える。米ＮＢＡでプレーする八村塁（レイカーズ）、河村勇輝（ブルズ）の招集はシーズンの関係上、厳しい状況となっている。「私たちがコントロールできないところがあるので、今の状況で最強のメンバーを集めたい。最強のメンバーが集まっただけでは、強いチームと言えないので、どうやって一体感を作るかが大切」と改めてチーム作りへの思いを強調した。

新体制では男女代表、アンダーカテゴリー、３×３代表の強化部会に加え、ユース育成、エリートコーチ養成、スポーツパフォーマンス部会などの部会を設置。これまでは技術委員長１人が男女、３×３代表の強化のトップに立っていたが、強化副委員長としてＷリーグ・羽田ヘッドコーチの萩原美樹子氏が女子代表の強化を務める。３×３は調整中だが、担当者を置き業務負担を分散することにより、伊藤氏の長崎での活動との兼任が可能となった。

渡辺信治事務総長は「選手、ヘッドコーチ、ＧＭ、社長とバスケットを通して幅広く、多く関わって結果を出してきた知見。海外とのコネクション。日本バスケへの熱い情熱を持っているところ。様々なところを鑑みて強化委員長にふさわしいと考えた」と選出に経緯を説明した。長崎との兼任によりシーズンを通して代表候補になる選手のスカウティングや情報収集、通年を通して各クラブとのコミュニケーションにメリットがあると期待を寄せた。