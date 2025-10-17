『ザ・ロイヤルファミリー』山王耕造役に佐藤浩市 キャラクター紹介（16）
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）が新たにスタート。今回は、佐藤浩市が演じる山王耕造を紹介する。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！妻夫木聡、佐藤浩市、目黒蓮ら
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
佐藤浩市が演じる山王耕造は、人材派遣会社・株式会社ロイヤルヒューマンの創業社長で、競馬界では有名な馬主。経営者としては典型的なワンマン社長でありながら、業界の先行きを見通す力に長けており、人との繋がりを大事にする一面を持ち、家族は二の次でどんどん馬にのめり込んでいく。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！妻夫木聡、佐藤浩市、目黒蓮ら
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
佐藤浩市が演じる山王耕造は、人材派遣会社・株式会社ロイヤルヒューマンの創業社長で、競馬界では有名な馬主。経営者としては典型的なワンマン社長でありながら、業界の先行きを見通す力に長けており、人との繋がりを大事にする一面を持ち、家族は二の次でどんどん馬にのめり込んでいく。