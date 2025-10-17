浜田雅功、世界的ダンサーとロケ中に“なにわのダンシングクイーン”乱入→大暴走
ブレイキンダンサー・Shigekixが18日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）に出演。吉本新喜劇の島田珠代とダンスバトルに挑む。
【動画】「俺とどっこいやな」Shigekixのダンスに対抗心を燃やす浜田雅功
浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は日本を代表する ブレイキンダンサー・Shigekix。世界大会を史上最年少の18歳で優勝して以降、数々の大会を制し、2024年にはパリ五輪にも出場した。
大阪狭山市生まれのShigekixを迎えた今回は、『若きレジェンドブレイキン世界王者・Shigekixとシゲキマックスな聖地巡礼〜！』と題し、Shigekixゆかりの地を巡る。うなぎの老舗「炭焼きうなぎの魚伊」、お菓子の“シゲキックス”を販売している「UHA味覚糖」を訪れる。
さらに、Shigekixが「ぜひ浜田さんを連れて行きたい」と案内したのが「ポンテ広場」。ポンテ広場は、JR難波駅の改札付近に位置している比較的人通りも少ない広場だが、実は世界各国からダンサーが技を磨くために集まる聖地だそう。Shigekixもそのうちの1人で、「僕がブレイキンを始めた7、8歳の頃から18歳まで、10年間、毎日通い詰めたストリートの練習場所です！」と語る。
浜田が「どの辺でやってたの？」と尋ね、案内してもらっていると“なにわのダンシングクイーン”珠代が登場する。エンジン全開の珠代に浜田も笑うことしかできない。そんな大暴走の珠代がShigekixとのダンスバトルに挑む。世界チャンピオン・Shigekixと珠代改め“タマキックス”が繰り広げるダンスバトル、果たして勝つのは。大暴走する島田に、浜田まで暴走する展開に。
【動画】「俺とどっこいやな」Shigekixのダンスに対抗心を燃やす浜田雅功
浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は日本を代表する ブレイキンダンサー・Shigekix。世界大会を史上最年少の18歳で優勝して以降、数々の大会を制し、2024年にはパリ五輪にも出場した。
さらに、Shigekixが「ぜひ浜田さんを連れて行きたい」と案内したのが「ポンテ広場」。ポンテ広場は、JR難波駅の改札付近に位置している比較的人通りも少ない広場だが、実は世界各国からダンサーが技を磨くために集まる聖地だそう。Shigekixもそのうちの1人で、「僕がブレイキンを始めた7、8歳の頃から18歳まで、10年間、毎日通い詰めたストリートの練習場所です！」と語る。
浜田が「どの辺でやってたの？」と尋ね、案内してもらっていると“なにわのダンシングクイーン”珠代が登場する。エンジン全開の珠代に浜田も笑うことしかできない。そんな大暴走の珠代がShigekixとのダンスバトルに挑む。世界チャンピオン・Shigekixと珠代改め“タマキックス”が繰り広げるダンスバトル、果たして勝つのは。大暴走する島田に、浜田まで暴走する展開に。