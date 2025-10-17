“侍ジャパン”野球女子日本代表、「アジアカップ」“初陣”はスリランカ オープニングラウンド組み合わせ決定
野球日本代表・侍ジャパンは17日、公式サイトで、10月に中国・杭州で開催される「第4回 BFA 女子野球アジアカップ」のオープニングラウンドの組み合わせを発表。日本は“初陣”でスリランカと対戦する。
【写真】『カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023』代表選手を発表する井端監督
大会開幕日となる26日にスリランカと対戦する日本代表は、フィリピン、韓国と連日対戦。1日あけて30日にオープニングラウンド最終戦としてインドネシアと対戦する。その後、31日、11月1日とスーパーラウンド（組み合わせ未定）が行われ、11月2日に決勝・3位決定戦（組み合わせ未定）が行われる。
今回選出された“侍ジャパン”野球女子日本代表は、若手選手の強化、国際大会の経験・教育も目的とするため、全日本大学女子硬式野球連盟に所属する選手で編成。6月20日から22日まで広島県三次市で行われた合宿を経て選考され、9月末には強化合宿を実施。先の「全日本女子硬式野球選手権大会」でも好投をみせた柏崎咲和（4年／大阪体育大）ら、全員が日本代表初招集となるフレッシュな顔ぶれとなっている。監督は昨年WBSC女子野球ワールドカップで7連覇の偉業を成し遂げた中島梨紗氏が続投。アジアカップから2026年のワールドカップまで指揮を執る。
なお、“侍ジャパン”野球女子日本代表は、10月21日から千葉・長嶋茂雄記念岩名球場（岩名運動公園内）で直前合宿を実施。その後、26日から11月2日まで中国・杭州で開催される「第4回BFA女子野球アジアカップ」に出場し、4連覇を目指す。
■代表選手直前合宿
日程：10月21日（火）〜23日（木）※21日は集合のみ
開催地：長嶋茂雄記念岩名球場（岩名運動公園内）
22日午後7：00〜
練習試合 対 京葉ボーイズ（練習：午後3：00頃〜）
23日 午後2：30〜
練習試合 対 エイジェック女子硬式野球部（練習：午前11：00頃〜）
■侍ジャパン女子日本代表（大学生選抜）
【投手】
柏崎 咲和（左／左 大阪体育大4年）
佐藤 美咲（右／右 IPU環太平洋大3年）
上館 美乃（右／左 仙台大2年）
近藤 優羽（右／右 尚美学園大1年）
平山 楓梨（左／左 仙台大1年）
【捕手】
山本 一花（右／右 大阪体育大4年）
生内 アンジェリカ 幸（右／両 IPU環太平洋大4年）
【内野手】
富田 彩加（右／右 桃山学院大4年）
畑中 ゆりあ（右／右 大阪体育大4年）
脇坂 仁南（右／右 至学館大4年）
木村 睦実（右／右 大阪体育大4年）
日野 美羽（右／左 日本大国際関係学部3年）
荒川 莉子（右／右 大阪体育大3年）
鈴木 はな（右／右 東海大2年）
小川 舞（右／左 新潟医療福祉大2年）
【外野手】
花本 穂乃佳（右／右 日本大国際関係学部4年）
山田 恵（右／左 福井工業大3年）
真弓 心（右／右 仙台大3年）
漢人 茉彩（右／左 福井工業大3年）
金田 涼々（左／左 平成国際大3年）
■『第4回 BFA 女子野球アジアカップ』大会概要
日程：10月26日（日）〜11月2日（日）
開催地：中国・杭州
出場国・地域：
【グループA】
チャイニーズ・タイペイ、香港、中国、インド、タイ
【グループB】
日本、韓国、フィリピン、インドネシア、スリランカ
▼オープニングラウンド（グループB）
10月26日（日）午前10：00 スリランカ - 日本
10月27日（月）午後4：00 日本 - フィリピン
10月28日（火）午後4：00 韓国 - 日本
10月30日（木）午後4：00 日本 - インドネシア
※開始時刻は日本時間（中国:時差-1時間）
▼スーパーラウンド
10月31日〜11月1日
▼決勝・3位決定戦
11月2日
【写真】『カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023』代表選手を発表する井端監督
大会開幕日となる26日にスリランカと対戦する日本代表は、フィリピン、韓国と連日対戦。1日あけて30日にオープニングラウンド最終戦としてインドネシアと対戦する。その後、31日、11月1日とスーパーラウンド（組み合わせ未定）が行われ、11月2日に決勝・3位決定戦（組み合わせ未定）が行われる。
なお、“侍ジャパン”野球女子日本代表は、10月21日から千葉・長嶋茂雄記念岩名球場（岩名運動公園内）で直前合宿を実施。その後、26日から11月2日まで中国・杭州で開催される「第4回BFA女子野球アジアカップ」に出場し、4連覇を目指す。
■代表選手直前合宿
日程：10月21日（火）〜23日（木）※21日は集合のみ
開催地：長嶋茂雄記念岩名球場（岩名運動公園内）
22日午後7：00〜
練習試合 対 京葉ボーイズ（練習：午後3：00頃〜）
23日 午後2：30〜
練習試合 対 エイジェック女子硬式野球部（練習：午前11：00頃〜）
■侍ジャパン女子日本代表（大学生選抜）
【投手】
柏崎 咲和（左／左 大阪体育大4年）
佐藤 美咲（右／右 IPU環太平洋大3年）
上館 美乃（右／左 仙台大2年）
近藤 優羽（右／右 尚美学園大1年）
平山 楓梨（左／左 仙台大1年）
【捕手】
山本 一花（右／右 大阪体育大4年）
生内 アンジェリカ 幸（右／両 IPU環太平洋大4年）
【内野手】
富田 彩加（右／右 桃山学院大4年）
畑中 ゆりあ（右／右 大阪体育大4年）
脇坂 仁南（右／右 至学館大4年）
木村 睦実（右／右 大阪体育大4年）
日野 美羽（右／左 日本大国際関係学部3年）
荒川 莉子（右／右 大阪体育大3年）
鈴木 はな（右／右 東海大2年）
小川 舞（右／左 新潟医療福祉大2年）
【外野手】
花本 穂乃佳（右／右 日本大国際関係学部4年）
山田 恵（右／左 福井工業大3年）
真弓 心（右／右 仙台大3年）
漢人 茉彩（右／左 福井工業大3年）
金田 涼々（左／左 平成国際大3年）
■『第4回 BFA 女子野球アジアカップ』大会概要
日程：10月26日（日）〜11月2日（日）
開催地：中国・杭州
出場国・地域：
【グループA】
チャイニーズ・タイペイ、香港、中国、インド、タイ
【グループB】
日本、韓国、フィリピン、インドネシア、スリランカ
▼オープニングラウンド（グループB）
10月26日（日）午前10：00 スリランカ - 日本
10月27日（月）午後4：00 日本 - フィリピン
10月28日（火）午後4：00 韓国 - 日本
10月30日（木）午後4：00 日本 - インドネシア
※開始時刻は日本時間（中国:時差-1時間）
▼スーパーラウンド
10月31日〜11月1日
▼決勝・3位決定戦
11月2日