超特急・柏木悠、雰囲気の異なるさまざまな冬ルック披露 ポジティブでいる秘けつを告白
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の柏木悠が、11月12日発売のメンズ向けビューティ＆ファッション誌 『CYAN MAN（シアン マン） 12月号 SPECIAL EDTION』（カエルム）のダブルカバーを飾る。
【全身カット】大人っぽい表情…！マフラーを巻きまっすぐこちらをみつめる柏木悠
今回は「柏木悠と冬にしたい4のこと」というテーマで、4つのシチュエーションごとに違ったファッション＆ビューティルックを24ページにわたって披露する。かわいいメイクから、大人っぽいインテリ系のメイクまで、雰囲気の異なるさまざまな冬のルックで柏木の新しい魅力を見せる。
インタビューでは、美容のこだわり、ポジティブでいる秘けつ、20歳を迎えた今の心境、アーティスト・俳優として大事にしていることなどを語る。柔らかく親しみやすい雰囲気と、うちに秘めた芯の強さを併せ持った柏木の魅力が垣間見える内容となっている。
