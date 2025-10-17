『べらぼう』終盤の豪華キャスト解禁 中山秀征、爆笑問題・太田光ら
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の新たな豪華キャスト3人が解禁された。
【別カット】爆笑問題・太田光も登場！ 扮装カットが公開された
中山秀征が演じる加藤千陰は、書家であり和学者。蔦重とていは彼のもとを訪れる。
太田光（爆笑問題）が演じる大当開運は、蔦重が耕書堂に呼んできた評判の人相見。
中村莟玉が演じる万次郎は、鱗形屋の次男。西村屋に養子に入り、二代目となる。
放送100年を迎える2025年は、日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、ときに“お上”に目をつけられても“面白さ”を追求し続けた人物“蔦重”こと、蔦屋重三郎が主人公。親なし、金なし、画才なし……ないないづくしの“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快楽児・蔦重は、文化隆盛の江戸時代中期に喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝を見出し、日本史史上最大の謎の一つ“東洲斎写楽”を世に送り出す。脚本は森下佳子氏が担当。江戸時代の版元で浮世絵師の喜多川歌麿や葛飾北斎を世に出したことで知られる蔦屋重三郎の生涯を描く。
