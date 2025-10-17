INI田島将吾、グループへの熱い想い告白 ファッション誌表紙にソロ初登場
11人組グローバルボーイズグループ・INIの田島将吾が、11月12日発売のメンズ・ビューティ＆ファッション誌『CYAN MAN』12月号（カエルム）の表紙を飾る。ファッション誌の表紙にソロで登場するのは、初めてとなる。
【別カット】こちらは透明感あふれてる！アンニュイな表情の田島将吾
田島は、表と裏のダブルカバーを飾り、内面も24ページにわたって登場する。今回は「田島将吾が過ごす、ある冬の1日」というテーマのもと、田島にぴったりな静けさと穏やかさのある空気のなか撮影。しんとした冬の朝に見せる素に近い顔、ちょっと近所へ出かける時の少年のような顔、まったりと過ごす夕方のナチュラルな顔、少しおめかしして出かける大人な顔など、時系列を追ってそばで見ているような、自然体な田島をおさめた内容となっている。初めて自身で施したネイルなども披露する。
インタビューでは、美容のこだわりのほか、静かなたたずまいのなかに繊細な情熱を灯すINIへの熱い想い、11月19日発売のウィンターシングル「THE WINTER MAGIC」についてもたっぷりと語る。
