HANAが誕生した『No No Girls』、ACCグランプリ／総務大臣賞2部門W受賞 SKY-HI「新しい価値観を共に提示できた」
SKY-HIが率いるマネジメント／レーベル・BMSGがプロデューサーにラッパー／シンガーのちゃんみなを迎え開催したガールズグループオーディション『No No Girls』が、日本最大級のクリエイティブアワード「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」において、応募総数2263件の中から、PR部門における最高賞「総務大臣賞／ACCグランプリ」と、ブランデッド・コミュニケーション部門 Bカテゴリー（ソーシャルインフルーエンス）における最高賞「総務大臣賞／ACCグランプリ」をダブル受賞した。
『No No Girls』は「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください。」と応募者を募り、ちゃんみなだからできる指導と審査、そしてBMSGが掲げる“才能を殺さないために”のもと、候補者たちがNoをYesに変えていく姿や本気の挑戦が話題を呼んだ。2025年4月には、CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAからなる7人組ガールズグループ・HANAが誕生した。
同賞を受けて、SKY-HIは「ちゃんみなのすばらしさやこの時代においての彼女のような存在の必要性、そしてすばらしい才能たちとの出会いから生まれるドラマによって世の中をエンパワーする新しい価値観を共に提示できたこと、さらにはその活動をダブルグランプリという形で評価いただけたこと、大変うれしく思っております」と喜びのコメント。「BMSGは、創立当初から『才能を殺さないために』をコーポレートスローガンとして掲げ、一貫して活動してきました。今回の『No No Girls』においても、その信念のもと新しい価値観を持った若者たちを発掘し、デビューする経過をBMSGらしいクリエイティビティで発信できたことで、多くの方々の共感を得られたのだと思っております」と語った。
続けて「またクリエイティブ面においては最近、新しい取り組みとしてアーティストの創造力を一気通貫で具現化するクリエイティブ組織『BMSG Creative Lab』を発足しました」と伝え、「音楽、映像、体験を通して、“日本発の新しい表現価値”を世界へ発信する拠点として活動を展開していく予定です。ぜひ、今後のBMSGにご期待ください！」と呼びかけた。
