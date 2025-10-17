中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京10月17日】中国商務部の何咏前（か・えいぜん）報道官は16日の記者会見で、グリア米通商代表部（USTR）代表がこのほど、中国によるレアアース（希土類）などの輸出管理強化は半導体や人工知能（AI）、スマートフォンなど、世界中の多くの産業に広範な影響を及ぼすと述べたことについてコメントを求められ、「自国の輸出管理体制を整備するための正当な措置」と強調、米国は国の安全保障を拡大解釈していると表明した。

報道官は次のように述べた。中国が最近実施したレアアース輸出管理規制措置は法律に基づき輸出管理体制を整備する正当な措置だ。目的はレアアースが大量破壊兵器などの不適切な用途に違法に流用されることを防ぎ、中国の国家安全保障と世界の共通の安全をより良く守ることである。規制対象となる海外向けレアアース製品は、中国の輸出管理規制リストに既に掲載されているレアアース磁石および関連部品、レアアースターゲット材などの製品に限られる。中国は措置の発表に先立ち、米国や欧州、日本を含む多くの国・地域に通知しており、現在も輸出管理措置の円滑化について関係国・地域との友好的な協議を継続している。

米国の解釈は中国の措置を著しくわい曲し、誇張しており、不必要な誤解とパニックを故意に引き起こしている。実際、米国の域外管轄措置は数十年前から実施されている。米国は2022年以降、中国を対象とした半導体輸出管理規制措置を繰り返し打ち出しており、最低含有量0％ルールや外国直接製品ルールなど、世界的な域外管轄措置を乱用し、各国に共同で中国を抑圧、封じ込めるよう圧力をかけている。米国の主張は自己中心的な考えに基づいており、まさに国家安全保障を常に拡大解釈していることを証明している。グローバルサプライチェーンの安全と安定は、米国を含む世界の全ての国が共同で擁護しなければならない。