中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京10月17日】中国商務部の何咏前（か・えいぜん）報道官は16日の記者会見で、米国が中国のレアアース（希土類）などの輸出規制を受け発表した新たな100％の対中追加関税の回避は中国側にかかっているとし、規制を巡る衝突を回避することは可能という認識を示したことについてコメントを求められ、中国は米国と対等な協議を通じてそれぞれの懸念を適切に解決することを望むと表明した。

報道官は次のように述べた。9月の中米マドリード経済・貿易会談以降、中国の度重なる忠告を顧みず、米国はわずか20日余りの間に20項目もの抑圧的な対中措置を集中的に打ち出し、中国の利益に重大な損害を与え、双方の経済・貿易会談の雰囲気を損なった。特に9月末、米国は輸出管理規制対象のエンティティーリストに包括的ルールを導入し、事実上、数千社の中国企業をリストに追加した。また中国の協議に対する誠意を無視し、米国は10月14日、通商法301条を根拠とした中国船に対する港湾使用料の追加徴収を強行。中国の利益を著しく損ない、極めてマイナスの影響を与えている。

中国は米国の一連の措置に対し、強烈な不満と断固とした反対を表明する。米国が経済・貿易会談の成果を大切にし、直ちに誤ったやり方を改めるよう希望する。中国は米国と相互尊重に基づき、対等な協議を通じてそれぞれの懸念を適切に解決することを望む。

報道官はまた、新たな規制措置についてその他の国々が説明を求めているかとの質問に、次のように表明した。中国は措置の発表前に、2国間輸出管理対話メカニズムを通じて米国を含む各関係国・地域に通知し、政策目標を明確にして、誤解や誤った判断を減らす努力をしてきた。一部の国・地域は理解を示し、中国と積極的に意思疎通を図り協力していく意思があり、現在、取り組みを進めている。